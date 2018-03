L'horoscope du 23 mars 2018

publié le 23/03/2018 à 06:30

Bélier

Vénus occupe à présent votre 3e décan. Né après le 10 avril, elle va vous attendrir, vous rendre plus romantique et aimant. On vous trouvera adorable. Toutefois, né après le 17/4 malgré vos efforts, comme la planète va à la rencontre d'Uranus, il risque d'y avoir des tensions dans les couples, ou une de fixation sur une personne que vous aimez et rejetez à la fois. Dans certains cas, il pourrait y avoir rupture provisoire et cela vaudra peut-être mieux que de se chamailler. A contrario, un coup de foudre est aussi possible.

Taureau

Jupiter et Pluton vont de nouveau s'aligner et c'est une bonne configuration, 3e décan, pour dégommer l'un de vos adversaires, professionnel ou personnel. Vous serez totalement hermétique à certaines émotions, ou aux messages qu'on vous enverra, en particulier né autour du 12 mai. A savoir : cela peut autant vous servir, vous protéger, que vous desservir car vous n'entendrez pas ce qu'on veut vous dire. D'ailleurs, avec Mercure en secteur 12, vous n'entendez personne en ce moment.

Gémeaux

Lune et Vénus étant en harmonie, ce sera vraiment une bonne journée où le plaisir sera au rendez-vous. Mais né autour du 5 juin, gare aux manipulations. L'un de vos supérieurs, ou un parent, pourrait être en cause et sa volonté de vous influencer s'est étendue depuis quelque temps. L'important, c'est que vous en soyez conscient et ceux qui sont nés après le 5 juin n'ont peut-être pas encore tout à fait ouvert les yeux sur la personne en question qu'ils idéalisent, alors qu'ils devraient la voir tel qu'elle est.

Cancer

Impérial, le 3e décan domine votre signe grâce à de bons influx de Jupiter. De plus, Vénus se place au zénith et votre zodiaque et vous promet une petite réussite. Rien d'extraordinaire, mais vous aurez de quoi calmer votre insatisfaction naturelle ainsi que le sentiment qui est le vôtre de ne jamais en faire assez. Ce qui est une vue de votre esprit ! Néanmoins, grâce à ça vous vous dépassez, vous en faites plus que d'autres et cela vous réussit la plupart du temps. Et la concurrence est un fort stimulant !

Lion

Mercure stationne et va reculer à partir de demain. Natif du 2e décan, il faudra être patient si vous attendez un document officiel ou la réponse à une demande. Notamment si vous êtes né autour du 9 août. Cela dit, Mercure est en bon aspect avec vous et l'issue de sa rétrogradation sera donc en phase avec votre désir ; ce sera fin avril, début mai. 1er décan, né autour du 27 juillet, vous obtiendrez une sorte de laisser-passer vers le 15 avril, quand Mercure redeviendra directe.

Vierge

Né en août, vous êtes toujours sensible à la dissonance entre Soleil et Mars, qui est peut-être à l'origine d'une crise passagère dans le domaine relationnel. Il peut y avoir des jalousies autour de vous, ou en vous, et cela gâche un peu l'ambiance. Vous n'êtes pas tranquille intérieurement et votre tendance à douter de tout et de tous est au premier plan. L'action est une des portes de sortie possible : prenez le taureau par les cornes et affrontez l'autre, dites-lui ce que vous pensez et éclaircissez les choses.

Balance

3e décan, né après le 18 octobre, préparez-vous à une période un peu remuante côté sentiments. Une situation que vous connaissez bien revient au premier plan. Il s'agit de votre relation de couple et de votre façon de la vivre, ou du fait que vous n'avez personne dans votre vie alors que vous avez tant d'amour à donner. Il y a peut-être une explication à trouver dans l'idée que vous vous faites du couple et qui est probablement dépassée. Acceptez que les choses soient différentes par rapport à ce que vous imaginiez.

Scorpion

Vous allez bénéficier des retrouvailles entre Jupiter et Pluton, même si Jupiter est rétrograde. 3e décan, il semble qu'on vous accorde plus de valeur et de pouvoir. C'est quelque chose que vous avez conquis ou que vous êtes en train de conquérir de haute lutte, mais il est possible que vous n'en soyez pas très conscient. Pluton est une planète qui a pour habitude de cacher son travail, de le laisser évoluer en-dehors de votre conscience. Mais il arrive toujours un moment où vous y voyez plus clair.

Sagittaire

Né après le 12 décembre, une harmonie de Vénus et Uranus peut créer la surprise, une agréable surprise. Une rencontre ou un moment fort dans votre couple. En tout cas, il y aura quelque chose de spécial à vivre. Certains, qui rêvent de prendre leur indépendance, pourraient avoir un signal positif concernant ce désir qui devrait se concrétiser d'ici le mois de mai. 1er décan, attendez-vous à une situation un peu plus aléatoire dans vos conditions de travail (à partir du mois prochain).

Capricorne

Un focus sur le 3e décan : si vous êtes né après le 15 janvier, vous allez encore vivre des moments de tension dans les prochains jours. Il vous faut tourner une page ! Soit vous avancez, soit vous gardez vos positions actuelles, mais vous ne retrouverez votre calme intérieur que lorsque vous aurez réglé la question. Vous l'avez laissée traîner, mais il vous reste un mois pour vous décider à accepter ou à refuser ce qui se présente. Le refus pouvant être une régression dans certains cas.

Verseau

Un contact, un rendez-vous pourraient vous être très favorables si vous êtes du 3e décan. Vous aurez face à vous quelqu'un qui sera en parfait accord avec vous. Vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à faire pour convaincre, et vous-même serez facilement convaincu par les arguments de votre interlocuteur. Mais il peut aussi s'agir d'un rendez-vous privé, avec quelqu'un que vous avez croisé et qui vous plaît. Il y a peut-être une occasion à saisir ? Il faut la considérer avec attention.

Poissons

3e décan, il est possible que vous receviez une somme qu'on vous doit. La conjoncture vous dit de ne pas la dépenser, sauf pour régler une dette. Il se peut que vous ayez emprunté de l'argent à un/e ami/e et que vous ayez du mal à lui rendre, même si vous avez cette somme à disposition. Arrêtez de vous poser des questions et faites ce que vous avez à faire, le ciel vous le rendra. Vous connaissez le dicton : qui paye ses dettes s'enrichit... Il est fait pour vous ces jours-ci.