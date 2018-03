L'horoscope du 25 mars 2018

publié le 25/03/2018 à 06:26

Bélier

A partir d'aujourd'hui, Mercure entame une rétrogradation, alors soyez malin et ne signez rien, ne donnez aucun un accord, ne demandez rien avant le 15 avril. Prudence est mère de sûreté, surtout que quand Mercure est chez vous car ce n'est pas la réflexion qui l'emporte sur l'action : vous pensez quelque chose et vous le mettez en acte instantanément. Or, ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire quand Mercure est rétrograde. C'est une période de retour sur soi, d'analyse et de synthèse.

Taureau

Mars a rejoint Saturne et elles resteront accolées jusqu'au 9 avril. Une bonne conjoncture, qui vous voit plus volontaire et déterminé que jamais, 1er décan. Mais vous serez également hermétique aux conseils, vous serez persuadé d'être sur la bonne ligne et même si vous vous trompez, vous ne changerez pas d'avis. Il faudrait éviter, si possible, de donner aux autres l'impression qu'ils parlent pour ne rien dire et que quoi qu'ils disent vous ne les écoutez pas.

Gémeaux

Vous serez sensible à la rétrogradation de Mercure, 1er et 2e décan. Elle ne peut que retarder l'un de vos projets, ou vous éloigner provisoirement d'un ou une amie. Rien de dramatique cependant, vous y penserez de temps en temps, en étant impatient de revoir cette personne... Apparemment, cela ne pourra se faire que lorsque Mercure ne sera plus rétrograde, après le 15 avril. Cela fait donc plusieurs semaines et vous trouverez le temps long, surtout que Mercure est en Bélier et rend impatient !

Cancer

Vénus entame une conjonction avec Uranus qui va durer jusqu'en fin de semaine prochaine pour le 3e décan. Une période où une décision devra être prise. Il y aura des pressions, des tensions, un climat un peu haletant et vous en aurez assez ! Il faudra trouver une solution pour que les choses se calment et, parfois, une séparation provisoire peut être une bonne chose. Et pour vous, et pour l'autre. Cela peut remettre les pendules à l'heure et c'est ce dont vous avez besoin (né après le 19/7).

Lion

Aujourd'hui encore vous pourrez débrancher et reconstituer vos réserves d'énergie. Sachant que vous serez toujours très occupé la semaine prochaine, 1er décan. Ou patraque... Quant à ceux du 3e décan, ils pourraient être invités à une fête surprise aujourd'hui, ou rencontrer par hasard quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps parce que cette personne habite loin de chez eux. 2e décan, la rétrogradation de Mercure va durer jusqu'au 15 avril, ne vous lancez dans rien d'important d'ici là, ne demandez rien parce qu'immanquablement cela traînera (né vers le 9/8).

Vierge

Mercure, votre planète, effectue une marche arrière et va compliquer vos tâches quotidiennes pendant quelque temps. Vous n'irez pas aussi vite que d'habitude. Des travaux que vous effectuez le plus souvent de manière automatique vous demanderont plus d'attention et donc plus de temps. Mais cela concerne surtout le 2e décan ces jours-ci et le 1er à partir du 5 avril. Ce n'est pas du tout quelque chose d'important, plutôt un détail mais un détail sur lequel vous vous arrêterez.

Balance

Né après le 19, Vénus entame une dissonance avec Uranus, ce n'est pas nouveau, c'est une phase de plus dans un processus de changement relationnel bientôt terminé. Il se peut que le problème soit déjà derrière vous, mais vous pouvez en avoir encore des échos par moments, ce qui est tout à fait normal. Cette dissonance va durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Né avant le 19, essayez de ne pas vous mettre trop de tâches sur les épaules et ne vous sentez pas responsable de tout le monde.

Scorpion

Vous serez à l'aise, bien dans votre peau et en confiance, sauf né autour du 9 novembre. Un détail vous prend la tête, alors que ce n'est qu'un détail. Mais vous ne pourrez pas faire autrement et il est même possible que vous en fassiez une montagne. Prenez du recul, les choses n'ont de l'importance que si vous leur en donnez. Surtout qu'il s'agit d'un aspect de Mercure qui, il est vrai, va faire travailler vos petites cellules grises plus qu'elles ne devraient.

Sagittaire

1er décan, Mars se rapprochant de Saturne restez prudent avec votre argent. N'engagez pas de trop grosses dépenses, au moins jusqu'au 9 avril. Et si vous voulez emprunter, ce n'est pas non plus le moment parce que vous vous exposez à un refus. 2e décan, né les 8, 9 décembre, Mercure rétrograde à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 avril : n'entamez rien d'important et si vous avez fait une proposition dans le domaine du travail, attendez-vous à devoir patienter. 3e décan, tout baigne !

Capricorne

Vénus est donc en dissonance avec Uranus, pour vous aussi c'est une étape dans un processus où vous devez lâcher un appui, avant de pouvoir en trouver un autre. Mais la peur de " lâcher " peut vous empêcher d'avancer et de prendre vos décisions. Vénus et Uranus vont vous pousser en avant, essayez de ne pas résister. Cela concerne surtout ceux du 3e décan qui sont nés après le 16 janvier. Et même si la décision est déjà prise, vous vous demandez si vous avez bien fait.

Verseau

Cela devrait être un dimanche familial, entouré de vos enfants ou de vos parents. Mais ne vous fatiguez pas à vouloir résoudre les problèmes des uns et des autres. C'est en général ce que vous faites, surtout si vous avez Vénus en Poissons ou en Capricorne : votre manière de montrer vos sentiments est soit d'aider, de conseiller, de soutenir, soit de faire des petits cadeaux (Vénus Poissons). Mais, souvent, les autres ne se rendent pas compte de ce que vous faites pour eux !

Poissons

Le 3e décan est de nouveau en vedette car Jupiter reforme à présent une harmonie avec Pluton, très positive pour votre réseau amical ou professionnel. Vous allez certainement recevoir encore quelques coups de pouce du destin (ou de vos amis), mais il ne s'agira que des promesses pour le moment. Il faudra attendre que l'aspect se reforme avec Jupiter directe, c'est-à-dire en août et septembre ; la fin du 2e décan étant elle aussi réceptive à cette enrichissante conjoncture (né les 9 et 10 mars).