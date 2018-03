L'horoscope du 24 mars 2018

publié le 24/03/2018 à 09:32

Bélier

Vous ne serez pas de très bonne humeur ce week-end, il y aura des hauts très hauts et des bas très bas. Surtout 1er décan, la vie ne vous fait aucun cadeau. C'est dû, d'une part à la Lune en Cancer qui est très capricieuse, et d'autre part au fait qu'elle est en dissonance avec le Soleil et avec Mars. Heureusement, il y aura un pic et ça ira mieux après. Les natifs des 11, 12 avril seront eux aussi desservis par une dissonance Vénus-Pluton, symbole de crise, de jalousie, de sentiments parfois contraires.

Taureau

Un week-end consacré à vos proches, avec un petit déplacement pour rendre visite à de la famille ou à des amis. Mais vous auriez préféré faire autre chose semble-t-il. Ce n'est pas que vous vous ennuierez, mais une des personnes que vous côtoierez ne sera pas bien dans sa peau, se plaindra de ses soucis et, pour tout vous dire, vous tapera un peu sur le système. Cela ne devrait concerner que ceux du mois de mai, en principe mais grâce au bon aspect de Mars, vous pouvez tout affronter.

Gémeaux

La Lune occupant un secteur d'argent et recevant plein de dissonances, ne vous aventurez pas dans les magasins, vous regretteriez rapidement vos dépenses. Cela dit, ça ne sera probablement pas facile pour vous car vous aurez un très fort besoin de dépenser - ou serez obligé d'acheter certaines choses. Peut-être, simplement pour remplir votre réfrigérateur. Mais, même ça, ça s'avèrera pénible parce que votre compte en banque n'est probablement pas au niveau en cette fin de mois.

Cancer

Chez vous, la Lune n'est pas très aimable et on peut dire que vous non plus vous ne serez pas facile à vivre aujourd'hui. Mais vu la situation, on vous comprend. Vous avez un choix difficile à faire ou une couleuvre à avaler, à moins que vous ne vous sentiez seul face à certains problèmes qui vous tracassent beaucoup. Vous ne trouvez pas, ou très peu, la compréhension et l'écoute dont vous avez besoin. N'en déduisez pas qu'on ne vous aime pas, à chacun ses problèmes vous diront les autres...

Lion

Mettez-vous au vert ce week-end, vous avez besoin de repos, de vous ressourcer loin de l'agitation. Mais il n'est pas sûr que les autres vous laissent tranquille ! On aura besoin de vous pour ceci ou pour cela, et les heures passeront sans que vous parveniez à vous isoler un peu pour avoir la paix. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez un malade à la maison et que vous vous fassiez un devoir de le ou la soigner avec tout le dévouement dont vous êtes capable. Mais ça ne vous arrangera pas !

Vierge

Si vous avez des projets pour ce week-end, il faudra peut-être les revoir, or vous n'aimez pas que les plans changent au dernier moment. Tentez de vous adapter ! Ne restez pas fixé sur ce qui était prévu au départ, de toute façon la conjoncture n'est pas très bonne (d'une manière générale) et vous n'en auriez pas profité comme vous l'espériez. De plus, cela ne vous empêchera pas d'avoir une ou des activités qui vous feront plaisir et vous changeront les idées.

Balance

Comme le Bélier, vous serez victime d'humeurs changeantes, surtout né en septembre. Il est vrai que rien n'ira dans le sens de votre besoin de tranquillité. La paix à laquelle vous aspirez est remise en question par Mars et Saturne en Capricorne, il se passe quelque chose de frustrant et qui vous empêche d'être vous-même. Mais cela peut concerner plus directement votre partenaire que vous. Né autour du 15 octobre, des angoisses ou une crise dans le couple ?

Scorpion

Vous serez un des rares signes à ne pas avoir à vous plaindre de la conjoncture. Vous prendrez de la distance et vous pourrez vous évader d'une manière ou d'une autre. Autant grâce à une lecture, pour les uns, que grâce à un déplacement, une randonnée, une promenade dans la forêt... Vous aurez aussi, pour d'autres, l'occasion de vous distraire lors d'une soirée amusante et conviviale. Mais il se peut qu'un des invités, mal dans sa peau, refroidisse un peu l'atmosphère.

Sagittaire

En général, il n'y a pas plus positif et optimiste que vous. Mais pas aujourd'hui : vous verrez le verre à moitié vide et ne vous sentirez en confiance avec personne. Ce qui n'est pas non plus dans vos habitudes, la confiance étant un élément dominant chez le Sagittaire. Mais il se peut qu'on vous ait dit quelque chose, ou que vous ayez lu un article dans le journal qui vous laisse penser qu'une certaine situation pourrait mal évoluer. Et il est possible que vous ne vous trompiez pas.

Capricorne

Ne vous étonnez pas si vous avez envie de vous isoler, mais il n'est pas sûr que ce soit la solution à votre problème. Ne refoulez surtout pas votre colère, 1er décan. Certes, elle est difficile à exprimer, comme toute émotion que vous ressentez, mais si vous la refoulez, vous vous ferez du mal inutilement. Mars et Saturne sont en train de former une conjonction qui peut justement représenter quelque chose de douloureux, moralement ou physiquement.

Verseau

Vous serez anxieux en ce qui concerne vos projets professionnels et même si c'est un peu exagéré, il se peut que vos certitudes soient ébranlées en ce moment. En réalité, vous n'avez pas l'assurance qu'une de vos activités va continuer dans le temps, vous avez de l'espoir en vous bien sûr mais vous vous demandez si les projections que vous faites dans votre tête sont réalistes, surtout si vous êtes né en janvier. De plus, la prochaine arrivée d'Uranus en Taureau pourrait en effet changer la donne.

Poissons

Vous êtes de ceux qui sont le moins sensibles à la conjoncture et, au contraire des autres, vous devriez passer un bon week-end rempli d'agréables loisirs. Certes, l'ambiance ne sera pas toujours formidable et certains pourraient avoir un problème très passager avec un de leurs enfants ou avec un ami qui est dans la peine. Mais votre volonté affichée d'aider, voire de sauver les autres, sera activée... et même si vous ne pouvez rien faire vous aurez au moins essayé.