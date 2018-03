L'horoscope du 21 mars 2018

publié le 21/03/2018 à 06:21

Bélier

Ne cherchez pas à tout contrôler ou vous vous énerverez, 1er décan. Acceptez que le rythme ne soit pas intense, cela signifie que la réflexion doit précéder l'action. Nous avons déjà évoqué la présence de Saturne en Capricorne, au MC (zénith de votre thème) et plus vous serez dans la réflexion, l'organisation, et... la patience, mieux ce sera ! Par ailleurs, une question d'argent pourrait vous valoir quelques émotions fortes si vous êtes né autour des 12 et 13 mars. Prenez du recul.

Taureau

Vous serez sensible à l'opposition Lune/Jupiter, 3e décan. Face à vous depuis janvier, Jupiter amplifie les problèmes relationnels, privés ou professionnels. La planète, géante du zodiaque, maîtrise un secteur de crise dans votre thème, il est donc très possible que vous ne soyez pas du tout d'accord avec un partenaire, affectif ou professionnel, et que vous soyez au bord du " divorce ". Si vous voulez conserver ce partenaire, il faut absolument faire des compromis.

Gémeaux

Surtout ne vous mêlez pas des histoires des autres aujourd'hui, même si votre envie d'aider vous y incite. Cela finirait par vous retomber dessus 2e décan. Vous serez plein de bonnes intentions, mais les autres ne s'en rendront pas compte et penseront que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. 3e décan, Jupiter entre bientôt dans votre secteur du travail et de la forme : plus de boulot, moins de moments de détente, cela vous rendra plus nerveux. Faites du sport...

Cancer

Un décan se porte très bien en ce moment, c'est le 3e ! Né après le 12 juillet, Jupiter vous donne le goût du bonheur et du plaisir pendant quelque temps. Vous avez moins de hauts et de bas de l'humeur, probablement parce que vous vous sentez aimé. Vous avez peut-être une réussite à votre actif, ou alors vous attendez bébé (ou il vient d'arriver). 2e décan, c'est une réussite professionnelle ou une proposition à saisir rapidement qui pourrait être au 1er plan.

Lion

Vous aussi serez sensible à l'opposition Lune/Jupiter, 3e décan, qui peut vous valoir de fortes émotions, pas toujours positives. Il faut vous protéger ! Faites comme le Cancer, mettez-vous une carapace afin de filtrer un peu ce trop-plein émotionnel qui peut être dérangeant. Un déménagement pourrait être en cause pour les uns, un problème familial pour les autres. A moins que vous n'ayez une page à tourner et que vous ne soyez très nostalgique.

Vierge

3e décan, si vous avez entamé une formation, un stage, ou si vous avez ajouté une corde à votre arc, vous allez en tirer des bénéfices à long terme. Persévérez. Cela ne devrait pas être trop difficile pour le signe de Terre que vous êtes... Mais vous êtes géré par Mercure et il arrive que vous passiez un peu trop vite d'une chose à une autre. Aussi, même si vous apprenez très vite, ce qui est une de vos forces, allez au bout des choses cela ne peut que vous servir.

Balance

Un job supplémentaire peut se révéler plus rémunérateur que vous ne le pensiez, 3e décan. Vous faites bien de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier. Ce n'est jamais une bonne tactique car nous sommes tous, à tout moment, susceptible de perdre l'un de nos acquis ou d'avoir besoin d'argent pour quelque chose qui n'était pas prévu. 2e décan, né vers les 10, 11 octobre Vénus et Mercure sont encore face à vous : une proposition, une rencontre ?

Scorpion

Comme le Lion, vous aurez des émotions fortes aujourd'hui, mais elles seront liées à une éventuelle rentrée d'argent, très attendue chez le 3e décan. A moins que vous n'ayez une grosse somme à sortir si vous avez fait une importante acquisition, ce qui est très possible. En effet, Jupiter (qui occupe votre signe jusqu'en novembre) gère vos affaires d'argent ainsi que tout ce qui vous appartient ou est en passe de vous appartenir.

Sagittaire

Un peu trop de travail pour vous aujourd'hui. Vous préféreriez être au soleil et vous la couler douce, alors qu'au contraire il faut mettre le turbo au boulot. Mais ce n'est pas vraiment ce dont vous avez envie... Cela dit, c'est dans vos cordes en ce moment : Mars en Capricorne est certes un peu difficile à vivre parce que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, comme vous le voulez, mais vous avez de l'endurance, de l'obstination et vous réussirez à vous motiver pour bosser.

Capricorne

Intéressons-nous au 3e décan aujourd'hui. Né après le 10 janvier, le bon aspect de Jupiter est en activité, vous entrevoyez un avenir qui peut vous réjouir. Que ce soit personnel ou professionnel, vous avez de belles perspectives devant vous, et pour quelques semaines. Une relation amicale pourrait vous être très utile, les plus jeunes se trouvant en compagnie de quelqu'un qui peut se révéler un excellent guide, voire un bon mentor.

Verseau

Né en janvier, soyez sympa ; ménagez la sensibilité de ceux qui vous entourent : au travail ou à la maison. Vous aurez un penchant à l'autorité aujourd'hui. Ça ne sera pas forcément volontaire, mais comme vous serez impatient et que les autres seront plus lents que vous, vous serez tenté de leur aboyer dessus. Du coup, ils auront peur ou auront des réactions de protection et vous obtiendrez le contraire de ce que vous attendez d'eux.

Poissons

3e décan, Lune et Jupiter vous parlent de voyage, réel ou imaginaire, voire de religion ou de philosophie. Un nouveau domaine semble vous passionner. Quelque chose que vous avez découvert il y a déjà quelque temps mais qui prend de l'ampleur au fil des mois, au point de capter toute votre attention. C'est peut-être une distraction pour l'instant, mais cela pourrait devenir une source de revenus pour ceux qui n'ont pas envie de rester spectateurs.