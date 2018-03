L'horoscope du 22 mars 2018

publié le 22/03/2018 à 06:35

Bélier

La Lune Gémeaux favorise le dialogue, et il vous sera très utile 1er décan car vous avez besoin de comprendre les raisons d'un refus, vécu comme un rejet. En outre, vous pourriez être très en colère contre la personne responsable de la situation et vouloir vous venger. Ce n'est pas une bonne idée, les énergies négatives peuvent se retourner contre vous. Faites plutôt le tour du pâté de maisons en courant ou défoulez-vous autrement.

Taureau

Il sera question d'argent, il faudra en envoyer à un proche ou régler une facture. Et comme vous n'avez pas envie de dépenser, vous râlerez intérieurement. En général, vous vous résignez face aux dépenses courantes et obligatoires, mais tout ce qui dépasse le cadre de vos habitudes est un problème auquel vous vous sentez tenu de réfléchir afin de ne pas faire n'importe quoi. On vous comprend, mais cela peut donner l'impression que vous ne voulez rien lâcher.

Gémeaux

Une bonne journée pour évoquer vos projets et trouver des personnes qui pourraient être intéressées. On vous aidera volontiers, 2e décan. Le 1er aussi, mais il y a cette dissonance Soleil/Mars qui est toujours active et qui va vers Saturne ; aussi ne vous attendez pas à d'énormes satisfactions, quoi que vous attendiez ou espériez. Et puis il y a une question d'argent, de coût du projet, qui peut être un frein. Il faudrait peut-être voir moins grand, pour le moment.

Cancer

Vos petites voix intérieures vous le diront : restez discret, ne faites pas trop de vagues, même si vous êtes à bout comme peuvent l'être ceux de juin. Je vous rappelle le Mars s'oppose à vous, que le Soleil et en dissonance et que Saturne met son veto à tout ce qui pourrait vous faire plaisir. Par ailleurs, né autour des 8, 9 juillet, Mercure stationne et quelque chose pourrait rester en suspens pendant quelque temps : un contact que vous souhaitez, une réponse à une question...

Lion

Aucune tempête ne pourra vous faire plier et aucun obstacle ne vous empêchera d'aller de l'avant. Vous avez une forte détermination, rien ne vous arrêtera. C'est l'ambiance générée par les planètes en Bélier qui veut ça et elle vous aide également à montrer les dents, à établir votre pouvoir et votre autorité, quitte à ce qu'on ne vous aime pas. Dans le monde du travail, les sentiments n'ont pas grand-chose à faire et vous en êtes tout à fait conscient.

Vierge

Mercure, votre planète, stationne en Bélier et entame demain une rétrogradation. 2e décan, un paiement, un remboursement de frais pourrait traîner en longueur. Il y aura de la mauvaise volonté de la part de votre débiteur, mais en dehors de réclamer vous ne pourrez pas faire grand-chose. L'autre peut avoir des problèmes de trésorerie et vous serez éventuellement remboursé quand Mercure repassera en marche directe (à partir du 15 avril).

Balance

Le 1er et le 2e décan sont à la peine en ce moment, et cela se passe dans le domaine relationnel pour les uns comme pour les autres. Gardez votre sang-froid, surtout si vous êtes du 1er décan : quelqu'un de la famille provoque votre colère ou vous déstabilise et vous êtes sous le coup d'émotions dérangeantes. Le mieux serait de vous protéger un maximum afin de ne pas être atteint par les problèmes ou la mauvaise humeur des autres. Mais vous n'avez pas beaucoup de défenses...

Scorpion

Un travail pourrait nécessiter que vous vous isoliez parce que vous aurez besoin de pouvoir vous concentrer. Mars et Saturne vous y aideront efficacement. Mais ne vous inquiétez pas, l'isolement sera passager et le fait que vous puissiez à ce point vous concentrer vous permettra d'être plus rapide que prévu. En revanche, si vous êtes né autour du 9 novembre, vous aurez du mal à vous entendre avec un collègue ou un supérieur et cela risque de durer pendant quelque temps.

Sagittaire

Attendez-vous à recevoir une invitation, qu'il s'agisse d'une soirée privée, d'un forum ou d'un colloque. Si vous devez vous exprimer, vous le ferez avec brio. Vous êtes dans une période où vous pouvez vous faire remarquer et attirer l'attention sur vos dons et talents. C'est rapide, la conjoncture ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais vous savez être opportuniste et vous ne laisserez pas une éventuelle occasion vous échapper. Né autour des 6, 7 décembre, restez méfiant.

Capricorne

Ce n'est toujours pas facile pour le 1er décan, il vous faut du courage en ce moment et on ne peut que vous féliciter de la façon dont vous faites face. Qu'il s'agisse d'une situation mineure ou majeure, vous aurez des réactions un peu vives, mais vous vous calmerez rapidement car être le jouet de vos émotions n'est pas du tout dans vos habitudes. 2e décan, né autour du 7 janvier, vous risquez d'avoir un problème de communication avec un proche.

Verseau

Le secteur qui représente votre entourage proche, votre premier cercle, est touché par des dissonances et c'est avec raison que vous vous inquiétez pour eux. Il se pourrait que des amis, des voisins, ou même certains membres de votre famille soient à la peine, que ce soit matériellement ou sur le plan santé. Vous qui aimez aider, trouver des solutions, vous êtes un peu démuni parce que vous ne pouvez rien faire de concret, juste montrer que vous êtes là.

Poissons

Plus émotif et sensible que d'habitude, ce qui n'est pas rien quand on vous connaît, vous allez devoir vous poser des limites, surtout né en février. Mais, par chance, vous disposez d'un bon aspect de Saturne et ça ne sera pas un problème pour vous. Au contraire, cela vous permettra de tester cette nouvelle force qui est en vous depuis quelque temps et qui vous voit capable de vous poser ces fameuses limites qui vous manquent à la naissance (sauf ascendant Capricorne).