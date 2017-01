L'horoscope du 24 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du 24 janvier 2017.

Bélier

Vous bénéficiez vous aussi, 3e décan, du bel aspect que forment Jupiter et Saturne. L'une de vos associations ou votre couple pourrait s'en trouver renforcé. Toutefois, n'oubliez pas qu'Uranus est sur votre Soleil et que ce cocktail peut se révéler détonant, autant dans le bon sens que dans le moins bon. Certains pourraient décider de tout lâcher pour aller s'installer ailleurs, par exemple. Il y a, chez beaucoup de natifs du 3e décan, un désir de changer de vie.

2e décan, vous n'êtes pas concerné par les problèmes avec l'autorité du 1er décan et Mercure vous sourit toute la semaine. Besoin de conseils ? Vous serez bien servi. On se précipitera pour vous donner les meilleurs avis sur la question que vous poserez (né avant le 8 mai cette semaine). Mais cela peut aussi être le contraire et c'est vous qui serez d'excellent conseil et aurez une intuition particulièrement percutante en fin de semaine (rencontre Mercure/Pluton).

Gémeaux

Vous serez réceptif à la conjonction Lune/Saturne si vous êtes du 3e décan. Vous vous faites beaucoup de souci pour un proche, il ou elle vous préoccupe. Il peut autant s'agir de l'attitude de votre conjoint que de la santé d'un parent qui est un peu chancelante. Vous parvenez, le plus souvent, à ne pas y penser parce que vous vous plongez dans le travail ou dans d'autres activités, mais cela vous revient malgré tout fréquemment à l'esprit, comme aujourd'hui.

Cancer

Vous n'êtes pas sensible aux dissonances, au contraire pas de problème ! Vénus vous ouvre des portes et accentue votre charme ; vous plaisez tous azimuts. Et vous pouvez autant utiliser ce charme dans votre vie professionnelle pour obtenir ce que vous voulez, que dans votre vie affective où vous saurez séduire. Mais n'oublions pas que Vénus (qui est en cause) a aussi une valeur matérielle et que vous pourriez très bien recevoir de l'argent.

Lion

Le bon aspect entre Jupiter et Saturne vous fait vraiment du bien si vous êtes né après le 15 août. Votre popularité grandit, sur le plan personnel ou professionnel. Vous pouvez aussi vous sentir beaucoup mieux en compagnie de certains de vos proches, peut-être parce que vous avez fait des efforts pour qu'ils vous acceptent. Les relations avec les frères et soeurs sont parmi celles qui sont souvent au premier plan en ce moment, vous pourriez même avoir besoin de l'un d'eux.

Vierge

Né après le 16 septembre, vous serez sensible à la rencontre Lune/Saturne qui peut créer du découragement, l'avenir ne vous paraissant pas réjouissant. Il peut s'agir, pour beaucoup, d'un problème qui est lié à la famille, au clan, à un parti politique auquel vous appartenez, et il se passe des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Vous en êtes certainement un peu déprimé, car une Vierge qui n'a pas le contrôle est souvent mal dans sa peau.

Balance

Même si vous êtes né après le 13 octobre et que vos relations sont sous tension, la configuration est très bonne pour vous : vous profiterez d'un moment de détente. En tout cas aujourd'hui, la Lune en Sagittaire se montrant favorable à des relations positives avec votre entourage. Il se peut même qu'on vous donne des conseils qui vous seront utiles pour mieux gérer le problème qui vous préoccupe et dont nous avons souvent parlé. Vous êtes ouvert à un changement de comportement...

Scorpion

2e décan, c'est Mercure qui vous éclaire cette semaine : vous êtes d'un commerce plus agréable avec ceux qui vous entourent, et vos échanges sont au top. Vous pourrez, si vous le voulez, faire affaire avec certains, négocier à votre avantage, ou encore effectuer une démarche qui se soldera par un succès. Les plus favorisés seront ceux des 9 et 10 novembre, dotés d'une intuition et d'une perspicacité imparables. Personne ne pourra les surpasser.

Sagittaire

La rencontre Lune/Saturne se fait dans votre 3e décan, mais pas sûr qu'elle soit négative. En ce moment, vous tenez à rester sur vos rails et vous le pouvez. Vous n'êtes pas balloté comme ont pu l'être le 1er et le 2e décan ; il semble que Saturne vous aide à vous poser, à vous enraciner et parfois à vous engager dans un projet très sérieux. Ou à combattre une difficulté en gardant confiance en vous et en la vie, votre côté le plus positif étant valorisé par Jupiter et Uranus.

Capricorne

2e décan, né après le 1er janvier, vous recevez Mercure toute la semaine, profitez-en pour entamer discussions et négociations ou pour effectuer une démarche. Mercure vous facilitera tout et vous mettra en présence d'interlocuteurs qui iront dans votre sens. Les mieux servis sont ceux des 7 et 8 janvier qui auront un énorme pouvoir de conviction. Attention cependant à ne pas imposer vos idées à tout prix : acceptez de confronter les points de vue.

Verseau

Jupiter et Saturne sont en exacte harmonie, une configuration très constructive pour le 3e décan. Vous avez trouvé le juste équilibre entre sérieux et fantaisie. Ou entre ouverture et fermeture... Ces deux planètes sont en effet très contraires : Jupiter, chanceuse, est une planète d'ouverture, Saturne, restrictive, est plutôt fermée et conservatrice. C'est un aspect qui s'installe dans la durée pour le 3e décan, et qui peut vous valoir de beaux succès.

Poissons

Tout ira un peu de travers à cause de la rencontre entre Lune et Saturne, notamment né après le 12 mars. Ce n'est pas une période de facilité ni de stabilité. Toutefois, Saturne forme de bons aspects et cela peut se révéler très encourageant et donner de bons résultats, pourvu que vous vous adaptiez à Saturne et que vous laissiez provisoirement de côté votre nature Poissons. Ne soyez plus dans le rêve, mais à fond dans la réalité : prenez-la à bras-le-corps.