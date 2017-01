L'horoscope du 23 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du 23 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 23/01/2017

Bélier

L'ambiance est encore à la détente, le week-end vous a fait du bien, mais préparez-vous à l'entrée de Mars dans votre signe dimanche prochain, ça va barder ! Nous en reparlerons, bien sûr, mais ceux du début du signe vont peu à peu être sensibles aux influx de la planète qui s'approche de plus en plus. Vous ne tiendrez pas en place, serez facilement irrité, vous battrez avec ou contre tout le monde, mais si vous avez un travail à effectuer rapidement, vous serez le meilleur !

Taureau

Qu'on vous donne des ordres ou même de simples conseils vous filera des boutons si vous êtes du 1er décan. Evitez de vous tirer une balle dans le pied tout de même. C'est-à-dire, ne faites pas le contraire de ce qu'on vous demande parce que vous estimez que vous avez raison et que votre chef a tort. Mais ce sera la même situation (ou très voisine) avec un parent ou avec votre conjoint. 3e décan, aucun nuage à l'horizon, une semaine pleine d'amour pour votre prochain.

Gémeaux

1er décan, le Soleil Verseau vous éclaire toute la semaine et attire l'attention sur vos compétences en général. Et l'arrivée de Mars en Bélier soutiendra vos projets. Bref, ce sera une super semaine pour vous, et la prochaine ne sera pas mal non plus. Oubliez les mois passés et lancez-vous sans crainte, en tenant compte bien sûr des leçons que Saturne vous a données. 2e décan, si vous devez négocier quelque chose ou demander une faveur, faites-le avant jeudi.

Cancer

3e décan, vous avez les faveurs des astres cette semaine. Né après le 13 juillet, un ou des succès vous donneront une inaltérable confiance en vos actions et décisions. Ne doutez surtout pas de vous-même, comme la Lune d'aujourd'hui, conjointe à Saturne pourrait vous y porter. Mais il est vrai que Saturne ne vous aide pas à garder une stabilité intérieure au niveau de votre confiance en vous ; vous êtes assez vulnérable sur ce sujet, mais plus pour très longtemps.

Lion

La semaine démarre très bien, en dépit des petits soucis que certains natifs du 3e décan peuvent avoir, très provisoirement, à propos d'une somme impayée. Ou d'une dette que vous devez rembourser, d'une grosse facture qui ne tombe pas au bon moment, de taxes plus importantes que prévu... Bref, vous êtes ennuyé, mais ce n'est pas non plus la catastrophe. Né en juillet, soyez ouvert, conciliant, et consultez vos proches ou vos collaborateurs avant de prendre une décision.

Vierge

Vous aurez tout pour plaire cette semaine, surtout 3e décan, mais il n'est pas exclu que vous estimiez ne pas avoir droit aux petits cadeaux que la vie peut vous faire. D'autant plus que vous risquez en effet de rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, et votre rectitude morale vous empêchera de vous laisser aller à vos sentiments. Si vous êtes déjà en couple, cette dissonance entre Vénus et Saturne pourrait vous rendre plus dur face à un partenaire qui veut se faire pardonner un écart.

Balance

Tout baigne pour le 1er décan, choyé par les astres en début de semaine, mais il y aura un changement d'ambiance à partir de mercredi, dans votre couple a priori. En effet, Mars entrera dimanche en Bélier, le signe qui se trouve face à vous dans le zodiaque, qui représente vos partenaires et ceux que vous aimez en général. Mars étant une planète guerrière, il est possible qu'un désaccord s'installe pour quelques jours. Mais cela n'aura aucune conséquence à long terme.

Scorpion

Pour vous, c'est votre 3e décan qui possède le plus d'atouts chance ces jours-ci, que ce soit dans le domaine de la création ou dans celui de l'amour, vous assurerez. Né après le 12 novembre, Vénus vous éclaire toute la semaine et Mars n'est pas très loin. Il pourrait y avoir ce que vous appréciez le plus : de l'intensité, de la passion, des sentiments qui vous donnent l'impression d'exister à fond. Mais vous pourriez aussi être en plein dans une affaire professionnelle qui vous excite...

Sagittaire

Ça plane pour les natifs de novembre et ce n'est que justice, après une année 2016 pas terrible. En revanche le 3e décan reste malheureusement au ras du sol. Il y a une dissonance annoncée cette semaine entre Vénus et Saturne et il n'est pas sûr que vous l'apprécierez, surtout né après le 15 décembre. L'ambiance sera probablement décourageante (amour, santé) et vous incitera à vous replier sur vous-même, à vous montrer un peu dur, parfois sans coeur, avec une certaine personne.

Capricorne

Une semaine profitable côté affaires pour le 1er décan et le début du 2e. Mais né autour des 6, 7 janvier, un interlocuteur vous tourmentera en fin de semaine. La personne en question (un proche ou un collègue) ne vous écoutera pas alors que vous aurez quelque chose d'important à lui dire. Cela étant, ça peut aussi être l'inverse et ce sera vous qui n'aurez pas envie d'écouter ce qu'on a à vous dire. Vous estimerez que de toute façon, ce n'est plus la peine d'aborder le sujet.

Verseau

Bon anniversaire si vous le fêtez cette semaine, vous disposerez d'une nouvelle Lune pleine d'élan pour vos projets, et de l'entrée fracassante de Mars en Bélier. Qui sera suivie la semaine prochaine par celle de Vénus dans ce même signe. Vous allez donc vers de très beaux jours, pleins de passion et de réalisations concrètes. Il se pourrait même, en tout cas si vous êtes né en fin de semaine, que l'amour fasse son apparition ou sa réapparition dans votre vie.

Poissons

Certains désaccords planétaires indiquent que vous ne serez pas satisfait de votre travail et de vos résultats. Du coup, tout le reste sera source de mécontentement. A commencer par la météo ou le fait d'aller au boulot... Et vos relations avec l'autorité n'iront pas mieux. Insoumis, vous vous mettrez votre boss à dos, alors qu'en faisant un petit effort les choses se passeraient bien. Toutefois, 3e décan, Vénus est chez vous à présent et au contraire des autres, vous serez content de tout !