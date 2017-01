L'horoscope du 22 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas pour le dimanche 22 janvier 2017.

Bélier

Comme promis, le climat sera à la détente aujourd'hui, à l'échappée belle, même si elle n'a lieu que dans votre tête. Vous prendrez de la distance avec tout et... tous. On vous trouvera " ailleurs ", ou alors vous aurez besoin de quitter la maison, de faire un grand tour à pied ou en voiture, histoire de changer d'environnement et de vous changer aussi les idées. Ce sera un besoin et si on vous en empêche, vous le prendrez très mal, certains faisant une grosse colère.

Taureau

Vous exagérerez un peu trop les craintes que l'état du monde vous inspire. N'oubliez pas que l'être humain est ingénieux, autant pour détruire que pour construire. Ayez foi en l'humanité et dites-vous que le Bien l'emporte toujours sur le Mal (avec un temps de retard parfois), tout comme aux origines de l'univers la matière l'a emporté sur l'antimatière (je schématise). Né les premiers jours de mai, vos réflexions et discussions tourneront autour de sujets très métaphysiques...

Gémeaux

Essayez d'être plus attentif à ce que ressentent les autres, écoutez-les et tenez compte de leurs propos. Ils ont besoin que vous les preniez un peu plus au sérieux. Mais les Gémeaux n'aiment pas ce genre de conversation, plus elles sont sérieuses et plus ils ont envie de faire de l'humour ou de taquiner leur interlocuteur... Ne tentez rien de tout cela aujourd'hui, surtout si vous êtes du 3e décan, la rencontre entre Lune et Mars pourrait créer de l'orage.

Cancer

Vous aurez besoin d'être occupé, ne serait-ce que par des rangements dans vos papiers ou dans vos placards. Plus ce sera du concret, mieux vous vous sentirez. Mais il se peut aussi que vous ayez du boulot en ce dimanche, certains ayant choisi de travailler parce que ça rapporte plus ! Et il est vrai que pour les étudiants ou pour ceux qui n'ont pas réellement de vie de famille, cela peut être une bonne chose. 3e décan, Vénus vous sourit et adoucira votre quotidien jusqu'au 3 février.

Lion

Une bonne nuit, et vous voilà d'une humeur de rêve aujourd'hui, bien dans votre peau et ayant envie d'être aimé de tous. Mais il va falloir faire des efforts ! Vous n'avez pas été très " gentil " récemment, pour des tas de raisons, et il aurait mieux valu que vous expliquiez à vos proches les raisons de votre humeur, même si elles avaient un côté vexant pour vous... Quand ceux qui vous aiment vous comprennent ils ne vous jugent pas, au contraire, ils vous encouragent.

Vierge

Au contraire du Lion, vous ne serez pas d'humeur et ce sera la faute de votre conjoint, pas assez aimant, ou des enfants qui mettent la pagaille dans la maison. Tout ce que vous détestez ! Vous êtes généralement quelqu'un de très ordonné et vous souffrez quand vous voyez le désordre s'installer. Mais bon, c'est dimanche, soyez un peu plus relax que le reste de la semaine et accordez-vous à vous aussi une petite pause en ne passant pas votre temps à ranger derrière les autres.

Balance

D'un côté vous aurez envie de légèreté, d'insouciance, de l'autre la raison vous dictera de mettre vos désirs dans un tiroir et de faire le gendarme chez vous. Vos enfants et même votre conjoint se conduiront de manière capricieuse et vous n'aurez d'autre choix que d'être celui ou celle qui remet ordre et raison dans la famille. Mais attendez que Mercure s'en aille (demain pour le 1er décan) et vous vous sentirez probablement plus léger. Mais ce sera moins fun pour le 2e décan...

Scorpion

Changer vos habitudes alimentaires pourrait être positif pour ceux qui veulent perdre un peu de poids, ou pour ceux qui considèrent que leur corps est un temple et qu'il ne faut pas lui imposer n'importe quoi. En tant que Scorpion, ou vous faites exagérément attention à ce que tout soit Bio, ou fait maison, ou alors vous vous en fichez complètement et avalez n'importe quoi, au mépris de toute prudence. Mais, entre ces deux extrêmes, il existe une nourriture saine et appropriée.

Sagittaire

La Lune se trouvant chez vous, soit vous ne tiendrez pas en place soit au contraire vous serez très cocooning, 1er décan surtout. Mais 3e décan, il y a encore des remous. Mars est en aspect dynamique avec vous et vous avez probablement un choix à faire (né après le 17 décembre surtout) ou quelque chose à " attaquer " (un travail ?) et dans quoi il faut vous investir à fond. Mais Vénus arrive au même endroit et sa dissonance avec Saturne risque de vous valoir un résultat décevant.

Capricorne

Chez vous, Mercure s'allie avec Neptune, décuplant votre réceptivité, votre intuition et surtout votre besoin de sortir d'un univers intellectuel que vous jugez étriqué. Enfin, vous ne l'avez pas toujours trouvé étriqué, mais vous avez pris conscience (né fin décembre) que vous pouviez ouvrir des portes sur d'autres univers et que cela ne pouvait qu'être enrichissant. Le Capricorne ayant toujours envie d'apprendre, de nourrir son esprit, est très satisfait de cet aspect de Neptune.

Verseau

Projets, espoirs, belles perspectives, l'avenir vous tend les bras et vous le regardez avec gourmandise. Parallèlement, prévoyez de gentilles manifestations amicales. Surtout si c'est votre anniversaire, mais même si ce n'est pas le cas vous aurez des nouvelles de vos amis, ou c'est vous qui les inviterez. A moins que vous ne soyez emporté par un élan de solidarité, ce qui est très fréquent chez le Verseau qui ne peut vivre sans se tenir au côté des autres.

Poissons

Un dimanche un peu casse-pied, vous aurez des obligations, un travail à terminer, ou une promesse que vous avez faite mais que vous n'avez plus envie de tenir. Vous vous engagez souvent à faire certaines choses parce que vous avez un coeur énorme et que vous êtes comme ça, mais vous ne réfléchissez pas aux conséquences sur votre propre vie. Je ne parle pas de conséquences graves, mais de temps volé à votre famille par exemple, pour des personnes qui n'en valent peut-être pas la peine.