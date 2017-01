L'horoscope du 20 janvier 2017

Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas, le 20 janvier.

20/01/2017

Bélier

Vous serez un peu à fleur de peau, mais aussi hyper-réactif, et vous aurez tendance à interpréter de travers des paroles qui seront plus innocentes qu'il n'y paraît. Vous attribuerez aux autres des intentions qu'ils n'ont pas, mais heureusement tout ce que vous ressentirez restera à l'intérieur parce que vous comprendrez que c'est votre intérêt. Il ne s'agit pas de vous écraser, comme certains pourraient le penser, mais de faire ce qu'il faut pour ne pas gâcher vos chances si vous devez négocier quelque chose.

Taureau

Vous pourrez compter sur les autres, alors ne soyez pas si méfiant et acceptez leur aide. Vous vous rendrez compte que c'est justement ce dont vous aviez besoin. Il faut faire front commun aujourd'hui, quel que soit le domaine concerné ! Vous vous en sortirez mieux à deux ou en groupe que tout seul ! En outre, si vous êtes né autour des 26, 27 avril, on vous donnera raison lors d'un échange, ou alors vous recevrez un courrier administratif qui vous arrangera.

Gémeaux

Le Verseau vous offrira de belles perspectives, mais pas aujourd'hui. Vous serez un peu négatif et votre tendance à tout critiquer fera fuir ceux qui vous entourent. Je ne dis pas que vous ferez le vide autour de vous, mais cela pourrait arriver si vous exagérez... Or, les planètes en Poissons (Vénus et Mars) peuvent justement vous inciter à fustiger tout ce qui ne vous plaît pas et vous dérange chez certaines personnes (né autour du 8 et du 14 juin). Tempérez vos propos.

Cancer

Une très agréable fin de semaine axée sur vos plaisirs personnels et sur ceux que vous pouvez offrir aux autres. Spectacles, expos, théâtre seront au programme. Cela vous détendra et si vous êtes avec vos enfants ou avec des amis, vous passerez un excellent moment, où vous partagerez de belles émotions. 2e décan, né après le 8 juillet, vous serez encore mieux loti que les autres car Vénus vous accompagne jusqu'à dimanche. Une petite escapade à deux est possible...

Lion

Vous serez ronchon, grognon, mais vous aurez de bonnes raisons 1er décan car l'un de vos proches fera tout le contraire de ce qui vous attendez de lui, ou d'elle. Ou alors quelqu'un vous contrariera au boulot dans la journée, cette personne disant noir alors que vous direz blanc. Bref, vous aurez du mal à être en accord avec quelqu'un. Seuls, encore une fois, les natifs du 3e décan (nés après le 13 août) seront épargnés car protégés par plusieurs bons influx porteurs de succès et de stabilité.

Vierge

En-dehors du 3e décan, très gêné par la dissonance Mars/Saturne, vous passerez tous un bon week-end, un petit déplacement ou une visite ayant de quoi vous réjouir. La ou les personnes que vous irez voir, ou qui viendront vers vous, sont parmi les proches que vous aimez le plus, surtout si vous êtes né autour des 10, 11, 12 septembre. Mais attention, si vous êtes né autour du 16, après l'actuelle dissonance Mars/Saturne qui se termine dimanche, celle de Vénus risque de vous déplaire.

Balance

Vous aurez envie de bricoler chez vous, de repeindre les murs ou vos meubles. Rien ne vous détendra plus que de vous occuper les mains et d'oublier le reste. Vous qui avez un sens inné des couleurs, je ne doute pas que vous ferez quelque chose de joli. A moins que, ayant quelques économies, vous ne vous achetiez un objet ou même un meuble qui, non seulement correspondra à vos besoins, mais réjouira vos yeux. Ils aiment voir de la beauté, c'est l'une de vos caractéristiques.

Scorpion

La Lune a établi ses quartiers chez vous jusqu'à dimanche et son harmonie d'aujourd'hui avec Mercure indique un échange verbal ou commercial positif. En tout cas si vous êtes né fin octobre : vous serez plus que convaincant si vous avez quelque chose à vendre, ou une information à faire passer. Les natifs du 2e décan (nés après le 10 novembre) ne seront pas à plaindre non plus grâce aux bons influx de Vénus qui vous permettront d'éprouver du plaisir, du bien-être.

Sagittaire

Allez, déposez les armes et reposez-vous ce week-end. Votre énergie est à éclipses en ce moment et vous avez besoin d'un repos du guerrier, surtout 3e décan. Nous l'avons déjà évoqué, mais vous subissez une dissonance entre Saturne (chez vous) et Mars en Poissons, qui est un frein puissant et peut vous obliger à subir une attente pesante. Cela se terminera dimanche, mais Vénus prendra hélas le relais et il pourrait y avoir de la tristesse dans l'air (surtout 3e décan).

Capricorne

Vous avez apparemment un agréable projet pour cette fin de semaine, quelque chose est prévu que ce soit en famille ou avec des amis et vous en serez ravi ! Vous n'avez aucune dissonance sur votre signe, et même Pluton (qui stationne sur le Soleil de ceux qui sont nés autour des 7, 8, 9 janvier) sera désarmée par un bon aspect que vous recevez de Vénus et qui indique que vous avez quelqu'un d'aimant près de vous : un proche pour qui vous avez aussi beaucoup d'affection et qui est de bon conseil.

Verseau

Chez vous, le Soleil et la Lune sont fâchés, rien de grave, mais vous aurez plus de mal à être objectif que d'habitude. Votre ressenti prendra le pas sur la réalité. Toutefois, vous aurez de l'intuition et vous feriez bien de l'écouter, même si elle ne va pas tout à fait dans le sens de votre désir... Surtout si vous êtes né fin janvier car Mercure en secteur XII de votre thème accentue vos perceptions, autant que l'aspect Soleil/Lune. Mais surveillez également une tendance à la distraction et à tout oublier.

Poissons

Cette semaine se termine plutôt bien, la Lune s'harmonise avec Vénus qui occupe actuellement votre 2e décan. Vous saurez vous faire accepter et parfois aimer ! Cependant, certains pourraient avoir à se plaindre de la conjoncture, surtout ceux qui sont nés autour des 13, 14, 15 mars : la conjonction de Mars et de Saturne est encore active et les empêche peut-être, eux, d'être actifs. A cause d'une douleur physique ou morale. Vous pourriez aussi être très découragé...