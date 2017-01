Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas, le 19 janvier.

> L'horoscope du 19 janvier 2017 Crédit Image : Damien Rigondeaud Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 19/01/2017 à 06:28

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bélier

Des nouveautés au programme avec le Verseau aux commandes dès ce soir, les uns auront des surprises, alors que les autres seront à l'initiative de changements. Vous aurez envie que ça bouge, le Soleil en signe définissant vos objectifs et vos ambitions, et cela vous donnera des idées à examiner de près car elles auront un caractère innovant. 1er décan, vous recevrez les influx solaires jusqu'au 29 janvier, saisissez toute occasion de partager idées et projets.

Taureau

Vous vous fixerez des objectifs un peu difficiles qui finiront par se transformer en contraintes. Aussi, réfléchissez bien avant de vous lancer dans quoi que ce soit. A chaque jour suffit sa peine, dit-on, aussi ne vous projetez pas dans un avenir trop lointain et effectuez vos tâches quotidiennes dans l'ordre de leur priorité. Mais il semble que, malgré tout, cela ne suffira pas à calmer une certaine angoisse pour l'avenir, trop flou ou incertain à votre goût.

Gémeaux

La période Verseau vous enchantera car vous vous sentirez libre et léger comme l'air. Il est vrai que vous aurez des facilités et surtout des occasions à saisir. Soyez opportuniste, saisissez-vous de ce qui passe et vous verrez bien après si vous êtes capable ou non de plaire, ou de vous adapter ; 1er décan, jusqu'au 29 janvier. 2e décan, vous êtes toujours sous l'influence de Vénus (jusqu'à dimanche) et vous atteignez les buts que vous vous fixez sans aucune difficulté.

Cancer

Les affaires sont en vedette, vous en aurez plusieurs à négocier et les natifs du 1er décan peuvent être sûrs de réaliser des bénéfices s'ils sont dans le compromis. Jusqu'au 29, le Soleil éclaire un secteur de finances, alors que Mercure est face à vous jusqu'au 23 : si vous avez l'occasion de traiter cette affaire avant le 23, vous pouvez être sûr d'obtenir ce que vous voulez. Entre le 23 et le 29, vous n'aurez plus l'aide de Mercure et vous serez un peu plus intransigeant...

Lion

L'astre du jour s'oppose à vous et vous invite à être plus sociable - et vous l'êtes déjà beaucoup. Mais ce sera l'occasion de rencontres intéressantes pour vos affaires. C'est surtout le 3e décan qui en bénéficiera la semaine du 6 février, mais vous aurez tous - à un moment ou à un autre - une invitation à une petite fête, à un pot de départ, ou c'est vous qui réunirez des amis pour célébrer quelque chose. Pour l'heure le reste de la conjoncture n'est pas top, mais vous pourrez compter sur Mars en Bélier la semaine prochaine.

Vierge

Le travail est au premier plan de la période Verseau, et votre volonté de perfection étant accentuée vous ne serez pas toujours facile à vivre, au bureau et à la maison ! La moindre erreur, la moindre faute vous mettra la rate au court-bouillon et cela aura une influence sur vos relations avec vos collaborateurs ou avec vos proches. Essayez de ne pas trop reporter vos petites ou grosses colères sur les autres et tout se passera bien. Il peut aussi y avoir un changement dans vos méthodes de travail.

Balance

Vous accueillez la période Verseau avec plaisir, parce que justement il sera question de plaisir, d'amour, de sentiments plus intenses pour celui ou celle que vous aimez. Mais cela influera aussi sur vos relations avec vos enfants, dont vous serez peut-être fier, ou avec vos amis dont vous apprécierez le soutien et les bons conseils. Cela dit, c'est probablement l'inverse qui se produira et c'est vous qui serez un soutien pour certains de vos amis. Comme à votre habitude.

Scorpion

Un petit tour dans le passé, des moments de nostalgie, mais aussi une forte envie de tourner la page et de faire du nouveau ; vos contradictions s'affirment de nouveau. On le sait, vous n'êtes pas quelqu'un de simple, mais il n'est écrit nulle part que l'on doit être simple : chacun fait comme il peut. Et les contradictions sont parfois enrichissantes. Acceptez-vous tel que vous êtes au lieu d'essayer de vous changer pour devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Au contraire, soyez davantage vous-même.

Sagittaire

Vous apprécierez le Verseau parce qu'il va doper le communicant parfois génial qui est en vous. Vous saurez autant vous vendre que vendre les autres, ou vos produits (suivant votre activité). Et vous serez tellement convaincant qu'on aura du mal à vous résister. Il peut aussi y avoir un petit déplacement imprévu, ou une visite surprise, ceci étant valable pour le 1er décan jusqu'au 29 janvier. Attention, vos interlocuteurs ne seront pas faciles cette semaine !

Capricorne

C'est votre rapport à l'argent qui sera au premier plan, comment vous l'utilisez, le thésaurisez ou le dépensez. Il pourrait y avoir un important achat à faire, mais vous avez du temps devant vous ! Car après le Soleil, c'est Mercure qui entrera en Verseau et avec elle les échanges sont plus faciles (à partir du 7 février). La pleine Lune sera aussi un bon moment pour vous décider (le 11 février). Certes, la nouvelle Lune du 28 y sera également favorable, mais Mercure étant conjointe à Pluton vos interlocuteurs seront très retors.

Verseau

Bon anniversaire. Une année parfois magique pour les uns et plus triviale pour les autres, mais de toute façon vous allez progresser et obtenir une reconnaissance. Vous recevez en effet de bons influx de Jupiter qui ont pour but d'élargir votre champ de conscience et de booster votre intégration sociale Cela peut se faire à travers plusieurs événements, dont une réussite mais un apprentissage ou un voyage quasi initiatique peuvent également être au programme de 2017.

Poissons

Le Soleil se rapproche de vous, mais il faut d'abord passer par la case Verseau qui vous invite à faire un bilan et à essayer de comprendre ce qui vous bloque. Enfin, vous n'êtes pas tous bloqués bien sûr, les natifs du 1er décan ayant fait leur temps et se trouvant à présent libérés de toute dissonance. Le 2e décan doit gérer Neptune et les dépendances qu'elle induit, ainsi que les conséquences que cela a sur sa vie. Le Verseau vous demande de vous regarder en face.