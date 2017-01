L'horoscope du 21 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du 21 janvier 2017.

Bélier

Avant de vous lancer dans une quelconque dépense, même celles du samedi qui sont quasi obligatoires pour tout le monde, jetez un oeil sur votre relevé bancaire. Non pas qu'il faille vous restreindre, bien que la raison puisse vous y pousser, notamment 3e décan, mais tout simplement pour ne pas dépasser vos limites. On le sait, vous agissez et réfléchissez après (si vous êtes un vrai Bélier), or ce n'est pas le moment d'anticiper des rentrées dont vous n'êtes pas du tout sûr qu'elles se feront.

Taureau

Les invitations, les réunions familiales, les activités en groupe seront au premier plan de ce samedi, et né autour du 9, prévoyez un petit renouveau sentimental. Cela dit, certains Taureau aiment la routine car elle est rassurante et vous dit que tout va bien. D'autres aiment, malgré tout, mettre du piment dans leur relation, juste pour doper leur libido et pour rappeler à l'autre que le désir est quelque chose qui ne se commande peut-être pas, mais qu'il faut quand même entretenir...

Gémeaux

Vous semblerez plus intériorisé que d'habitude, plus tourmenté aussi car le zodiaque ne vous facilite rien en ce moment. Mais, promis, ça ne va pas durer. En fait, le Soleil en Verseau va balayer beaucoup de vos doutes, mais il faut lui laisser le temps de s'installer : il est rentré hier dans le signe ! De plus, ceux qui ont le plus de soucis en ce moment sont ceux du 3e décan, nés après le 15 juin ; toutefois, la conjoncture est peu à peu en train de se calmer, vous allez décompresser.

Cancer

Un bon samedi en perspective, toutes les planètes vous sourient, sauf peut-être pour certains natifs du 3e décan, très ballotés. Mais la situation va vers une accalmie. Cela dit, mieux vaut ne pas se voiler la face, la dissonance entre Jupiter et Uranus va encore durer quelque temps (jusqu'à mi-mars à peu près) et un jour vous conserverez vos certitudes, alors que le suivant vous ne saurez pas quoi penser ni comment les choses vont évoluer (né autour des 13, 14, 15 juillet surtout).

Lion

Vous ne serez pas de meilleure humeur qu'hier car vous aurez l'impression de ne pas être aux commandes ; peut-être parce que vous serez chez des parents ? Si c'est le cas, vous aurez l'impression de régresser ou serez assailli par des souvenirs pas forcément plaisants. Il n'y a que les natifs du 3e décan qui échapperont à la conjoncture car ils ont de bons aspects de plusieurs planètes. Mais méfiez-vous d'une légère tendance à la dispersion jusqu'en fin de semaine prochaine.

Vierge

Une agréable et parfois amoureuse journée vous est promise, Lune et Vénus vous invitent à exprimer vos sentiments, à ne pas être trop dans la pudeur, la retenue. En général, vous avez du mal à montrer ce que vous ressentez, d'abord parce que vous avez peur du ridicule et du jugement de l'autre, et ensuite parce que ce n'est pas ainsi que vous exprimez ce que votre cœur ressent. Vous préférez soigner ceux que vous aimez aux petits oignons, vous dévouer à eux...

Balance

Soyez sympa avec vous-même, occupez- vous de vos besoins et de vos envies sans rien attendre des autres. Ils ne sont pas du tout faits de la même matière que vous. Vous donnez beaucoup et, inconsciemment, vous choisissez des conjoints ou amis qui ont besoin de recevoir et ne savent pas donner. D'où une quasi permanente insatisfaction quand vous avez vécu quelques années ensemble. Et plus encore si vous avez eu des enfants et que l'autre se met au même niveau de demande qu'eux.

Scorpion

La Lune est toujours chez vous et s'associe avec Vénus, vous promettant la plus agréable journée de la semaine. Vous vous sentirez en veine de séduction ; et si vous êtes né après le 9, vous n'aurez aucun problème pour attirer l'autre dans vos filets. De plus, il émanera de vous un magnétisme qui ne n'expliquera pas, mais qui fera son petit effet. Et cela vaut aussi pour ceux du 3e décan qui reçoivent de bons influx de Mars destinés à booster leur pouvoir d'attraction et leur libido.

Sagittaire

La situation a tendance à se détendre si vous êtes du 3e décan, Mars termine ses dissonances et entrera bientôt en Bélier ; vous pourrez enfin être aux commandes. C'est en effet ce qu'il y a de plus pénible pour un Sagittaire, ne pas pouvoir décider ni avoir de contrôle sur la situation. Et comme Saturne est chez vous, vous n'êtes pas tout à fait vous-même ces temps-ci, quelque chose de plus fort que vous est à l'oeuvre et vous oblige à plier ; mais vous avez de la ressource et vous allez nous le prouver.

Capricorne

De sympathiques et parfois nouvelles perspectives feront de ce week-end un des plus agréables et amical qui soit ; mais le 3e décan est encore tourmenté par un choix à faire ou une décision à prendre qui vous oblige à laisser une partie de votre vie derrière vous. Tout en vous demandant ce que l'avenir vous réserve. En tout cas, selon Pluton qui n'est plus très loin de vous, il se pourrait que certains repartent de zéro et se construisent une nouvelle vie. Après tout, pourquoi pas ?

Verseau

Si aujourd'hui vous avez des obligations ou un important travail à terminer, je vous promets que demain vous vous sentirez libre comme l'air et gai comme un pinson. Prenez votre mal en patience, Mars (planète de l'impatience et de l'impulsivité) n'est plus chez vous et vous trouverez le moyen de vous débarrasser rapidement de ces obligations que votre sens du devoir vous dicte de ne pas zapper. Vous avez l'air fantaisiste parfois, mais vous faites toujours ce que vous estimez devoir faire.

Poissons

En ce samedi la Lune et Mars s'unissent, une énergie positive pour le 3e décan. Elle vous pousse à l'action, alors que Saturne vous oblige à réfléchir et à vous contrôler. Vous pourrez donc, pendant quelques heures, vous débarrasser de certaines pensées dérangeantes (né autour du 14 mars surtout) et profiter de bons moments, plutôt conviviaux. Un repas chez des amis ? Une invitation à une soirée dans un endroit que vous ne connaissez pas ? Vous vous changerez bien les idées.