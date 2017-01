L'horoscope du 18 janvier 2017

Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas, le 18 janvier.

> Signe par signe, retrouvez l'horoscope de Christine Haas, le 18 janvier. Crédit Image : Elodie Grégoire Crédit Média : Christine Haas Télécharger

par Christine Haas publié le 18/01/2017 à 06:31

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Bélier

Dans le même état d'esprit qu'hier, enclin aux compromis, vous trouverez un terrain d'entente avec un adversaire ou serez simplement en accord avec vous-même ; ce qui n'est pas toujours le cas en période Capricorne car la vie vous impose ses choix et vous n'aimez pas ça. L'autorité des autres prend le pas sur la vôtre, et vous n'aimez pas ça non plus. Mais un tout petit peu de patience car le Soleil entrera en Verseau (votre meilleur ami) après-demain et l'ambiance ne sera plus aussi dure.

Taureau

Aujourd'hui encore vous aurez la baraka, rien ni personne ne résistera au charme que vous ferez pour obtenir ce que vous voulez. Ce sera votre meilleure arme. Mais il faut bien savoir, et vos proches en sont certainement convaincus, que votre gentillesse est une force car on ne peut pas lui résister sous peine de passer pour le méchant ! C'est une chose que vous savez instinctivement et dont vous usez, voire abusez sans modération. De plus, cela satisfait le non-violent qui est en vous.

Gémeaux

Un petit retour sur le 3e décan, à qui j'adresse tous mes encouragements. Mars et Saturne continuent à vous faire mal, physiquement ou psychologiquement. A priori, ce sera terminé dimanche mais hélas, Saturne reviendra vous embêter, en tout cas si vous êtes né autour des 13, 14 juin, fin juin et jusqu'au début du mois de novembre. Etant entendu que ça ne sera pas tout le temps en continu, mais par périodes ou même parfois un jour dans la semaine où rien n'ira comme vous le désirez.

Cancer

Ce sont de nouveau les petits et parfois gros désaccords qui seront au premier plan, surtout né autour des 9, 10 juillet. Ce sera à qui prend le pouvoir sur l'autre et tous les coups seront permis. Cela dit, l'aspect qui en est responsable peut s'interpréter de plusieurs manières, mais il y a toujours une question de pouvoir en dénominateur commun. Si c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, dont vous ne parvenez pas à vous défaire, il serait peut-être bon de consulter un thérapeute...

Lion

Vous êtes plutôt bien luné, habile, rapide intellectuellement, alors d'où vient ce doute qui vous empêche d'être totalement en confiance avec un proche, 2e décan ? Vénus nous indique que vous êtes méfiant et que vous prêtez à l'autre des intentions pas très nettes. C'est peut-être vrai, il est possible que votre instinct ne vous trompe pas, mais il est aussi possible que vous soyez totalement à côté de la plaque. Donc tournez votre langue sept fois (etc.) avant de dire quoi que ce soit.

Vierge

Vous serez un brin calculateur, mais cela va vous servir, surtout dans une discussion ou une négociation. Il n'y a pas de mal à utiliser les armes dont on dispose. Mais vous pouvez aussi avoir des comptes à faire, de l'argent à réclamer ou encore recevoir une somme, surtout si vous êtes né autour du 10 septembre. Par ailleurs, né autour des 8 et 9, l'opposition (positive) de Vénus peut tenir ses promesses et vous valoir un accord, un compromis, ou encore un amoureux tête-à-tête.

Balance

Chez vous, la Lune se heurte à Pluton et si vous êtes né autour des 11, 12, 13 octobre, des événements du passé pourraient remonter à la surface et vous angoisser. Peut-être aviez-vous enfoui quelques souvenirs désagréables mais depuis quelque temps, vous ne pouvez plus maintenir le refoulement dont ils ont fait l'objet... Toutefois, vous pouvez aussi, c'est fréquent, avoir un problème avec un parent ou un proche qui a une forte emprise sur vous et qui vous dévalorise.

Scorpion

Votre sens du secret est une importante composante de votre personnalité, mais il faut savoir doser et ce n'est pas votre fort. Ne faites pas de tout un secret. Vous ne voulez pas être transparent aux yeux des autres et vous pensez que révéler vos pensées, vos sentiments, vous affaiblit par rapport à vos proches ? Mais c'est le contraire ! Quelqu'un qui affirme ce qu'il ressent ne s'expose à rien d'autre qu'au respect de son interlocuteur car c'est une forme de courage.

Sagittaire

Autre conséquence éventuelle de la dissonance entre Mars et Saturne, vos finances pourraient être au plus bas, alors qu'on vous réclame une énorme somme. Toute proportion gardée, bien sûr. Mais la conjoncture est telle qu'on peut tout imaginer en matière d'ennuis saturniens, de ceux qui sont censés nous faire réfléchir sur des comportements répétitifs et qui nous nuisent. Alors, natif du 3e décan (né autour des 15, 16, 17 décembre) les avez-vous identifiés ?

Capricorne

Né en décembre, la dissonance sur Mercure étant passée, votre persévérance vous permettra de conclure un échange ou une négociation dans le sens qui vous arrange. C'est que vous ne lâchez pas prise et quand on vous dit non d'un côté, vous êtes persuadé que vous arriverez à convaincre de l'autre. Et c'est souvent ce qui arrive ! Un petit déplacement avait également pu être retardé, ou une démarche, un contact, mais aujourd'hui il n'y aura aucun frein, sauf né vers le 9/1.

Verseau

Prévoyez une bonne journée, si vous arrivez à contrôler vos paroles vous serez en phase avec tout le monde. Mais des propos un peu durs pourraient vous échapper. Il arrive que vous ne soyez pas très " gentil ", toutefois, c'est surtout dans le monde du travail qu'il vous arrive d'être sans foi ni loi... Mais c'est le jeu, c'est ce que vous pensez qui compte et vous le dites sans vous préoccuper de ce que pensent les autres et surtout de ce qu'ils ressentent.

Poissons

Vous douterez de vous aujourd'hui, et c'est bien dommage car vous feriez mieux de douter des autres, et d'une certaine personne en particulier. En tout cas, 2e décan. L'opposition de Neptune n'est pas activée, mais elle est là en fond, et si vous êtes né autour des 1er, 2, 3 mars, celui ou celle que vous aimez n'est peut-être pas celui ou celle que vous croyez. Vous en avez pris conscience mais vous avez vite chassé ces pensées de votre tête, préférant ne pas voir et ne pas comprendre.