L'horoscope du 14 mars 2017

publié le 14/03/2017 à 06:40

Poissons

Le Soleil étant toute la semaine en dissonance avec Saturne, il faudra faire preuve de sérieux, de rigueur, autant côté dépenses que dans votre travail. 3e décan notamment, vous ne pourrez pas rêver votre vie et devrez affronter des réalités que vous fuyez la plupart du temps, comme les problèmes d'argent dans lesquels vous vous mettez souvent vous-même. En outre, vous pourriez avoir un gros problème avec votre hiérarchie. 1er décan, tout baigne.

Bélier

Soyez plus aimable, plus dans la rondeur avec les autres. Les prendre de front ne marchera pas, alors que gentillesse et douceur feront leurs preuves. Plus vous aurez l'esprit de conciliation, plus les autres vous considéreront et vous aideront si vous avez une démarche à faire (1er décan) ou si vous avez envie de vous confier au sujet de vos problèmes de cœur (2e décan). Et les bons conseils feront les bons amis pour le 3e décan.

Taureau

Je vous disais hier que vous ne faites rien sans avoir bien réfléchi, mais avec Mars chez lui le 1er décan peut avoir une décision à prendre dans l'urgence. Ou agir de manière impulsive, mais parce que votre instinct vous dictera d'agir de cette manière-là et que vous l'écouterez. Cela dit, la plupart du temps, soit Mars met en colère et oblige à se défendre, voire à attaquer, soit la planète attire à vous les contrariétés, relationnelles ou personnelles. Passagèrement.

Gémeaux

Les deux premiers décans seront d'humeur positive et auront le sens de la dérision, mais pas le 3e décan, plombé par la dissonance Soleil/Saturne. Elle est en formation (ce qui lui donne plus de force) et sera exacte vendredi, où elle commencera à perdre de sa force. Et si vous êtes né autour du 18 juin, c'est vous qui y serez le plus sensible, un problème relationnel vous prenant sérieusement la tête. Mais ce n'est pas nouveau.

Cancer

Vous aurez quelques difficultés à contrôler vos émotions ou à vous protéger du monde extérieur et de ceux qui, à votre avis, manquent d'empathie. Vous aurez le coeur trop tendre pour ces gens-là et, vous sentant fragile, vous préférerez rester chez vous. Si vous le pouvez, travaillez à domicile aujourd'hui et si ce n'est pas possible, qu'il faut vous rendre au bureau, tâchez de vous armer, d'utiliser vos systèmes de défense, sans pour autant vous isoler...

Lion

Le seul caillou dans votre chaussure, et encore cela ne concerne que ceux de juillet, c'est l'autorité des autres et leur façon de vous imposer leurs décisions. Vous ne supporterez pas l'attitude de certaines personnes de votre entourage professionnel, a priori de ceux qui décident, car vous aurez l'impression de compter pour du beurre comme disent les enfants. On ne vous aura pas consulté par exemple, et ce sera très vexant pour vous.

Vierge

3e décan, la dissonance de Saturne est activée jusqu'à dimanche et il faudra encore avaler une couleuvre. Alors que ceux d'août ont toutes les facilités, il leur suffit d'entreprendre pour être sûrs de réussir. Certes il faut y mettre du vôtre, dépasser votre timidité ou votre peur très ancienne d'être mal jugé, mais si vous y parvenez, vous aurez toutes les chances de votre côté. 2e décan, né autour des 4, 5 septembre, gardez les yeux bien ouverts !

Balance

Une rencontre Lune/Jupiter dans votre signe risque de donner de l'ampleur à des émotions et à des sentiments qui ne devraient pas prendre tant de place. Vous ferez de tout ce que vous ressentirez une montagne, surtout si vous êtes né autour des 13, 14 octobre. Prenez du recul et examinez votre situation sans loupe, en laissant les choses à leur place, même si vous avez l'impression d'être victime de la pire des injustices.

Scorpion

À cause de l'opposition de Mars, il vous est conseillé de ne pas vous mêler des affaires des autres, cela n'arrangera rien malgré vos bonnes intentions. Cela concerne surtout ceux du 1er décan, qui doivent réfléchir avant d'intervenir. Et si vous en arrivez à la conclusion que vous devez le faire, allez-y, mais en étant sûr d'avoir examiné les tenants et les aboutissants de votre action et de ce qu'elle peut produire chez les autres.

Sagittaire

Si le 1er décan est très bien et en veine de séduction dans tous les domaines, le 3e décan est au contraire face à des difficultés et en perte de confiance. Cela ne va pas durer éternellement, la présence de Saturne est responsable et à chaque fois qu'elle est activée par une autre planètes, le problème qui vous préoccupe prend des proportions ; c'est le cas en ce moment avec la dissonance qui se forme entre le Soleil et Saturne (jusqu'à dimanche).

Capricorne

Il va falloir jouer au juge de paix aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense vous n'aimez pas les conflits, surtout s'ils opposent des personnes proches. Vous n'avez de cesse de calmer le jeu et de faire en sorte qu'ils retrouvent le chemin de l'entente cordiale. Mais vous, personnellement, le conflit ne vous fait pas peur, vous avez assez de force intérieure pour ne pas être déstabilisé par ceux qui vous cherchent. Vous restez impassible !

Verseau

Né en janvier, il se peut que vous ayez une page à tourner ou un travail à terminer, probablement pour vous lancer un nouveau défi passionnant. Mais vous pouvez aussi vouloir reconstruire quelque chose, ou chercher à retrouver une motivation dans votre travail habituel, ce que Mercure va vous offrir (jusqu'à dimanche). Enfin, autre interprétation possible, une histoire de déménagement ou de travaux à faire pourrait vous déranger.