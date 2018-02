L'horoscope du 13 février 2018

publié le 13/02/2018 à 06:31

Bélier

Vous serez profondément déterminé à ne pas agir en égoïste et à montrer que vous êtes là quand on a besoin de vous. Mais on peut aussi vous aider si besoin est. Rien ne sera à sens unique aujourd'hui et à ceux qui vous demandent de l'aide ou un soutien, vous pourrez demander la même chose. Notamment 1er décan. 2e décan, grâce à Mars, vous pourrez défendre vos positions et vos opinions bec et ongles, personne n'aura envie de vous contredire !

Taureau

Tout est une épreuve pour votre orgueil en ce moment et vous avez beau savoir que vous prenez les choses trop à coeur, chaque détail a une importance capitale. Vous vous sentez contraint aussi, obligé de faire ce que vous n'avez pas envie de faire, c'est-à-dire obéir aux ordres. Mais êtes-vous certain que ce sont des ordres ? Ce sont peut-être de simples directives pour vous montrer le chemin, éventuellement des conseils pour faire votre travail plus rapidement ?

Gémeaux

Rien que des embrouilles pour le 2e décan, mais c'est probablement parce que vous n'en ferez qu'à votre tête et n'écouterez pas ce qu'on vous demande de faire. Du coup, on vous dira des choses que vous n'aurez peut-être pas envie d'entendre... En fait, il faudrait revoir ce petit côté rebelle, parfois inconscient, et qui ne peut que plomber vos relations avec l'autorité et ses représentants. 3e décan, faites-vous votre opinion vous-même en ce qui concerne une proposition.

Cancer

Le 3e décan risque d'être un peu remué pendant deux ou trois jours car Uranus le contraint à ne plus s'opposer à une décision qu'il a longtemps combattue. Vous ne voulez peut-être pas le reconnaître, mais il y a quelque chose de juste dans cette décision et vous finirez bien par vous y adapter. Sauf qu'elle vous demande peut-être de rompre avec certaines habitudes, voire avec un passé qui est maintenant derrière vous et sur lequel vous n'avez pas intérêt à vous attarder.

Lion

1er décan, Vénus accentue votre charisme, votre capacité à séduire, mais il n'est pas exclu que ce soit vous qui soyez piégé par un séducteur ou une séductrice. Cela dit, Vénus est rapide et rien n'indique qu'une histoire peut s'installer. Quelqu'un vous fera rêver pendant quelques jours, ou c'est cette personne qui vous sollicitera, mais il ne s'agit probablement pas d'une histoire durable. Et Vénus peut aussi se montrer généreuse sur le plan financier dans les prochains jours.

Vierge

Vous allez vous inquiéter, vous énerver, imaginer le pire pendant deux ou trois jours, mais rien de ce que vous imaginerez n'aura de rapport avec la réalité. D'un détail vous ferez une montagne, et une montagne impossible à gravir bien sûr ! Seul le 1er décan pourra rester les pieds bien ancrés dans le sol, grâce à un proche qui sera de bon conseil et dont la présence sera rassurante pour vous. Mais le 2e décan, surtout né après le 6) sera complètement déstabilisé et subira des influences négatives.

Balance

Vous aurez quelques gratifications aujourd'hui et demain, qui feront oublier leurs soucis à ceux du 1er décan. Cela peut prendre la forme d'un compliment qui vous fera chaud au coeur, alors que vous êtes dans une ambiance qui est plutôt froide. Si c'est un problème de couple qui se présente, essayez de ne pas analyser vos sentiments et ceux de l'autre à l'infini ; cela ne servira strictement à rien. Si c'est l'autre qui a un problème, il suffit juste de lui montrer que vous êtes là.

Scorpion

Vous pourriez retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue, 3e décan, vous vous interrogerez sur ce que vous ressentez et davantage sur ce que l'autre ressent. Des sentiments pourraient-ils renaître ou pouvez-vous tout simplement être amis ? Car il s'agit probablement de quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire et sur qui vous êtes tombé par hasard. Mais le hasard est malicieux et il vous met toujours à l'épreuve par rapport à vos faiblesses, celles que vous ne voyez pas.

Sagittaire

Une agréable satisfaction dans votre vie intime, 1er décan. Vous aurez des nouvelles d'un parent ou d'un proche que vous aimez, avec une invitation au programme. Peut-être qu'une réunion familiale est dans l'air, pour un anniversaire par exemple ? Mais il s'agira peut-être juste de la mettre au point... 2e décan, surtout n'entreprenez rien dans les prochains jours, vous risquez de vous tromper de chemin ou d'être abusé par quelqu'un de malhonnête. Soyez très vigilant.

Capricorne

Vénus vous promet quelques douceurs, 1er décan, sous la forme d'une écoute attentive de la part d'un proche et de conseils qui vous seront utiles. Vous pensez peut-être que vous n'avez besoin de personne, mais vous savez très bien que ce n'est pas vrai ! Vous confier à quelqu'un allègera le poids que vous portez sur les épaules, si vous êtes de ceux qui sont sensibles à la présence de Saturne chez vous. Vous pourriez refuser, par orgueil, mais vous y perdriez.

Verseau

La Lune arrive chez vous, où elle formera une nouvelle Lune jeudi, mais vous êtes déjà dans une ambiance uranienne, où l'impatience risque de dominer. Le 3e décan, dont nous fêtons l'anniversaire cette semaine, reçoit également Mercure, qui sera conjointe à la nouvelle Lune et c'est donc une année importante pour vous, tant sur le plan du travail que de la propagation de vos idées. Vous pourriez trouver ou avoir trouvé un concept innovant, qui plaira et qui peut vous rapporter.

Poissons

L'arrivée de la Lune en Verseau va vous intérioriser davantage, vous aurez une réflexion à mener sur un important sujet : la dualité dépendance/indépendance. Si le 1er décan a réussi son examen de passage est a pris son autonomie, ce n'est pas encore le cas du 2e décan, qui est actuellement en plein risque de fausse route et de se retrouver à nouveau dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. 1er décan, tout va bien car votre coeur bat la chamade ou que l'argent rentre facilement.