L'horoscope du 10 février 2018

publié le 10/02/2018 à 08:03

Verseau

Vénus franchit le seuil d'un secteur de confort et de bien-être matériel, mais qui peut accentuer votre demande de petits câlins, vous qui ne demandez jamais. Vous proposez, vous imposez parfois, mais être en position de demande est très difficile pour votre orgueil ! Toutefois, Vénus gère aussi vos affaires d'argent et si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 18 février), vous pourriez faire un petit bénéfice ou toucher une somme qui vous permettra de vous sentir un peu plus à l'aise.

Bélier

Vénus circule dans l'ombre de votre signe, avant de débarquer chez vous le 6 mars. Une période où l'amour ne se vivra pas au grand jour, mais dans le secret. Vous n'aurez pas envie de parler de ce que vous ressentez, ni même parfois de le montrer, vous préférerez le ressentir... Tout ce que vous ressentirez et garderez pour vous sera plus fort, plus intense tant que Vénus sera en Poissons. Elle est en relation avec le 1er décan et cela va durer jusqu'au 18 février. Après, au tour du 2e décan.

Taureau

La planète de l'amour occupe à présent un secteur qui parle plus d'amitié, et même d'amitié amoureuse que de passion. Mais cela peut très bien vous convenir, selon votre âge évidemment. Avant 50 ans (et encore, c'est différent pour chacun) vous aurez plus envie d'amour intense... Mais côté amitié, vous serez gâté et il se peut que vous fassiez des rencontres dans ce domaine grâce à votre adhésion à une association, à un club, ou même grâce à Internet.

Gémeaux

Vous aurez l'occasion de jouer sur plusieurs tableaux, surtout 1er décan pour l'instant, mais veillez à bien réfléchir aux embrouilles qui risquent d'en résulter. Et réfléchissez avant, et non après ! Sinon, 1er décan donc jusqu'au 18/2, il n'est pas exclu que vous ayez un rapide coup de coeur pour quelqu'un de plus âgé que vous, ou que vous adoriez votre boss parce qu'il/elle vous aura complimenté sur votre travail. Du coup, vous en rêverez la nuit, tant vous serez flatté.

Cancer

Vénus vous sourit largement si vous êtes de juin, en espérant que cela compensera les difficultés de toute nature que vous rencontrez à cause de Saturne. Que ce soit au boulot ou dans votre vie privée, ce n'est pas la joie, nous avons eu l'occasion d'en parler souvent depuis décembre et même avant. Mais Vénus tombe à pic, peut-être allez-vous pouvoir prendre de la distance et partir quelques jours en vacances ? En tout cas, vous aurez la possibilité de dédramatiser la situation.

Lion

Puissante en Poissons, même si ce signe n'est pas important dans votre zodiaque, vous sentirez l'influence de Vénus à travers une petite crise de jalousie. N'oubliez pas qu'elle peut être le fruit de votre imagination et que votre partenaire n'a peut-être aucune responsabilité dans ce que vous ressentez. Parfois, la jalousie prend sa source dans de très anciennes relations, celles avec les frères et soeurs par exemple. On est jaloux d'un aîné, d'un cadet, et cela se propage à toute relation amoureuse.

Vierge

Face à vous, Vénus vous donnera une agréable sensation d'équilibre dans votre couple, ou dans la relation avec autrui, 1er décan. Prévoyez aussi une invitation. Un tête-à- tête ? Une soirée un peu plus mondaine ? En tout cas, votre séduction fera son petit effet sur l'autre ! Ce sera avant le 18 février, date à laquelle Vénus s'occupera du 2e décan. Il se peut aussi, pour le 1er décan, qu'on vous fasse une proposition séduisante, peut-être une offre si vous avez quelque chose à vendre.

Balance

Vénus en Poissons n'est pas trop votre came, elle crée une sorte de flou, une ambiance d'incertitude qui a pour conséquence de vous déstabiliser. 1er décan, jusqu'au 18 février. Cela dit, en Poissons elle éclaire votre secteur du travail et il est possible qu'on soit content de vos prestations ou que vous soyez content de vous et de votre potentiel créatif. Mais en amour, ce sera une autre histoire. On pourrait d'ailleurs tenter de vous faire croire en une trop belle histoire : restez vigilant.

Scorpion

Vénus est bien disposée, dans votre secteur sentimental et qui gère aussi vos enfants et tout ce qui est créatif. Vous serez content de vous sous cette conjoncture. D'ailleurs, vous ne manquerez pas d'entendre des compliments qu'il faudra prendre pour ce qu'ils sont : des compliments sincères. On ne cherchera pas à vous manipuler. Si vous êtes amoureux en ce moment, cette Vénus vous fera apprécier encore plus la sensualité et la tendresse de votre partenaire.

Sagittaire

C'est votre secteur de la maison et de la famille qui reçoit Vénus, doit-on en conclure que vous aurez envie de rester chez vous ? C'est très rare chez le Sagittaire, le vagabond du zodiaque, qui n'aime rien d'autre que les voyages et découvrir de nouveaux paysages. Mais peut-être que c'est l'amour qui vous incitera à rester chez vous, dans la chaleur de votre nid douillet et avec l'envie très forte de protéger l'objet de votre flamme ou de vous sentir vous-même protégé (plus rare...).

Capricorne

Vous vous sentirez bien entouré, aimé par vos proches, vos enfants ou petits-enfants. Il y aura une sorte de communion implicite entre vous et ceux que vous aimez. L'amour circulera plus facilement le temps du passage de Vénus, le 1er décan recevant ses influx jusqu'au 18 février. Il se peut aussi que vous fassiez un aller et retour, ou que vous passiez deux ou trois jours chez l'un de vos proches. A moins qu'il/elle ne s'invite chez vous. Mais il est vrai que certains seront en vacances en fin de semaine.

Poissons

Autant les autres années Vénus ne vous valorisait pas, autant cette année vous vous sentez le plus séduisant, le plus aimable et vous aimez tout le monde, 1er décan. Mais peut-être êtes-vous tombé amoureux ? Né en 1971, par exemple, Pluton est sur votre Vénus (1er décan toujours) et Jupiter a formé un aspect qui laisse entendre que vous avez pu nouer des liens avec quelqu'un qui semble avoir une certaine importance sur le plan social. Du coup, vous aussi vous sentez important.