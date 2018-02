L'horoscope du 12 février 2018

publié le 12/02/2018 à 06:21

Verseau

C'est une semaine de nouvelle Lune, importante pour votre carrière 3e décan. Un entretien avec l'un de vos supérieurs ou une évaluation sont au programme. Et vous devriez très bien vous en sortir, sauf peut-être si vous êtes de ceux pour qui Jupiter joue un rôle négatif et qui, eux, entendront des propos qu'ils jugeront injustes. Ou en tout cas auxquels ils ne s'attendaient pas. 1er décan, les influx de Vénus indiquent que vous pourriez avoir besoin de fonds, peut-être pour payer vos impôts ?

Bélier

Le 3e décan sera le mieux loti cette semaine. Né après le 10 avril, Mercure vous aidera à être plus curieux des autres et surtout plus ouvert, plus compréhensif. Tout ne passera pas par vous, par votre vision personnelle des choses, vous laisserez de la place à la pensée des autres et à leurs paroles ! En outre, on pourrait vous dire quelque chose qui ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, ou vous faire une promesse. 2e décan, vous aurez un excès d'énergie et de volonté de puissance.

Taureau

Grâce à Vénus, le 1er décan aura des satisfactions affectives, mais dans le domaine amical plus qu'amoureux. Cela dit, il n'y aura pas loin de l'amitié à l'amour. Vous pourriez même vous demander si cela ne vaudrait pas le coup de passer à la vitesse supérieure, le Taureau ayant plus besoin d'amour que d'amitié. Mais ne négligez pas pour autant ceux qui sont toujours là quand vous avez besoin d'eux. 3e décan, vous accorderez trop d'importance à une contrariété mineure.

Gémeaux

Le meilleur sera incontestablement pour le 3e décan qui s'est remis en mouvement et dans la bonne direction ! Une proposition ou une promotion s'annoncent. Vous pourrez donc penser à l'avenir de manière plus optimiste, alors que l'année dernière tout était noir. 2e décan, ce sera nettement moins facile pour vous car vous allez avoir affaire à quelqu'un de manipulateur ou qui ne vous racontera que des bobards. Essayez, si possible, de ne pas vous laisser influencer.

Cancer

Une semaine moins tendue, où vous vous ferez moins de souci si vous êtes de juin. Vous avez peut-être décidé de lâcher prise et de laisser la vie vous conduire. Et vous avez bien fait car Saturne, face à vous sur la roue du zodiaque, ne vous laisse pas avoir le contrôle : elle dicte sa loi et vous ne pouvez pas aller contre les décisions qui sont prises. 2e décan, né autour des 2, 3 juillet, vous allez vous mettre la rate au court-bouillon pour pas grand-chose. Prenez du recul.

Lion

Des bons plans au programme de la semaine pour le 2e décan. Votre volonté et votre autorité seront respectées, vos idées plairont et vous vous ferez des alliés. Et comme vous n'êtes plus gêné par Jupiter pour le moment, vous pourrez avancer. Ça ne sera peut-être pas le cas du 3e décan : né autour des 15, 16 août, quelque chose pourrait se développer mais ça ne marche pas exactement comme vous le désirez. Quelqu'un ou quelque chose se met en travers de votre route.

Vierge

2e décan, vous aurez beaucoup de mal à imposer vos volontés cette semaine, ce sera plutôt le contraire, c'est l'autre qui exagèrera son pouvoir sur vous. Il semble que sa volonté de puissance n'aura pas de limites, mais c'est peut-être parce que vous ne saurez pas lui en mettre ! Né autour des 6, 7 septembre, ouvrez les yeux : l'autre, ou une situation particulière, vous a changé, vous n'êtes plus tout à fait vous-même et il faut que ça bouge ! Vous devez en prendre conscience.

Balance

Une bonne semaine dans l'ensemble, même ceux du 3e décan qui sont toujours un peu instables sur le plan relationnel se sentiront soutenus et compris. Les avis et conseils d'un proche, ami ou collègue, vous seront très utiles si vous êtes né après le 18 octobre, la situation étant peut-être plus remuante et délicate que d'habitude. Il va falloir attendre qu'Uranus sorte du Bélier (elle occupe votre secteur des relations) pour que les choses s'apaisent peu à peu. Ça prendra du temps.

Scorpion

Une agréable semaine pour ceux du mois d'octobre, votre créativité sera à son maximum et vous vous sentirez apprécié. N'hésitez pas à être fier de vous ! Acceptez les hommages car c'est bon pour la santé ! Même si vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu faux dans les compliments qu'on vous fait (c'est votre vécu, pas forcément la réalité), c'est quelque chose qui vous fait du bien et vous ne devez pas vous en passer, ce serait vraiment dommage.

Sagittaire

Ça ne sera pas facile pour le 2e décan, qui doit gérer une dissonance déstabilisante, dans le milieu intime, familial pour les uns ou professionnel pour les autres. Les natifs des 5, 6, 7 décembre sont plus impactés que les autres par Mars et Neptune qui les conduisent sur une voie de garage, leur comportement ayant une part de responsabilité. Soit vous subissez, soit vous faites subir et vous avez compris que vous deviez peut-être changer votre manière d'être ou de faire.

Capricorne

C'est peut-être une période de vaches maigres pour le 1er décan, mais pas pour tous. Certains pourraient avoir la satisfaction d'atteindre un important objectif. Saturne, qui se trouve chez vous, n'est pas seulement celle qui crée des ennuis, des soucis qui vous prennent la tête, elle est aussi celle qui construit des bases solides à votre vie ; et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire dans le domaine professionnel ou même dans celui des relations avec les proches.

Poissons

Une bonne semaine a priori pour les natifs de février ; l'harmonie entre Vénus et Saturne indique que, quel que soit votre statut, vous êtes content de votre sort. Au plan professionnel, vous pourriez gagner plus, par exemple, et sur le plan personnel vous risquez de tomber amoureux, ou en tout cas d'avoir quelqu'un dans le coeur, sans savoir si c'est du concret ou non. En revanche, ce sera moins bien pour le 2e décan, qui devra regarder une vérité en face, ne pas faire l'autruche.