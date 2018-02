L'horoscope du 9 février 2018

publié le 09/02/2018 à 06:21

Verseau

Amitié et alliances seront au premier plan, il se peut qu'on vous fasse une séduisante proposition, natif du 2e décan, mais attention, la mariée peut être trop belle. C'est-à-dire que cette proposition pourrait être une idée, une éventualité que vous prendrez au sérieux alors que celui ou celle qui vous la fait n'est peut-être pas très fiable. Né autour des 2, 3 février soyez plus méfiant que les autres surtout au niveau de l'argent. Le projet en question pourrait vous faire sortir trop d'argent.

Bélier

Que vous soyez du 2e ou du 3e décan, vous passerez une journée qui vous permettra de prendre de la distance ou, pour certains, de vous libérer de contraintes. Nous en avons tous, vous n'êtes pas le seul, et chacun les gère à sa manière. Vous, en général, vous les prenez à bras-le-corps et vous vous dépêchez de vous en débarrasser. 1er décan, né autour du 29 mars Saturne vous fatigue beaucoup, voire vous affaiblit, mais Mars vous envoie des influx qui vous incitent à vous dépasser.

Taureau

Né en avril, vous n'êtes pas au top car vous êtes réaliste et vous savez que d'inéluctables changements vous attendent dans les prochains mois. Des changements que vous n'avez peut-être pas désirés et dont vous pressentez que vous ne les prendrez pas très bien. Mais sachez que Saturne vous rend plus solide, plus endurant, en tout cas pour le moment. 2e décan, né après le 4 mai, vous êtes en train de développer un beau projet, ou de vous intégrer à un groupe, une association.

Gémeaux

Vous aurez l'impression de tout faire de travers, 2e décan, on vous fera des reproches mais d'une certaine manière vous vous en moquerez. Vous serez ailleurs ! Déjà parti en vacances peut-être ? Ou ayant quitté votre emploi actuel où vous n'êtes pas à votre place (selon vous) ? Né après le 4 juin, vous êtes le plus concerné par la conjoncture du jour, qui vous demande cependant quelque chose d'important pour votre développement personnel : être davantage dans la réalité.

Cancer

3e décan, vous êtes le plus veinard ces temps-ci, surtout né autour des 15 et 16 juillet. Vos affaires prennent de l'ampleur et vous savez exactement ce que vous voulez. Certains désirent partir à l'étranger, pour un stage peut-être, et chercheront le moyen de concrétiser leur idée. Mais, chacun a sa manière de vivre les choses et pour beaucoup c'est le fait de partir en vacances prochainement qui comptera le plus. 1er décan, dès dimanche Vénus rendra vos journées plus douces.

Lion

Vous êtes un signe combatif, c'est dans votre nature de rivaliser avec les autres et de vouloir les dépasser à tout prix. Ceux de juillet sont en position de force. Cela dure depuis que Mars est entrée en Sagittaire (26 janvier) et elle s'intéressera au 2e décan à partir de lundi prochain. Mais pour l'heure, si vous êtes né fin juillet/ début août, votre volonté de réussir est totale. 3e décan, vous êtes gêné par un aspect dynamique de Jupiter qui vous oblige à faire le ménage dans certaines relations.

Vierge

Vous n'êtes pas de ceux qui manquent de jugeote, au contraire. Mais, 2e décan, vous êtes pris dans les filets d'une relation qui vous met un peu la tête à l'envers. Vous le ressentirez davantage aujourd'hui, surtout né après el 6 septembre et ce sera encore plus concret quand Mars s'en mêlera la semaine prochaine et jusqu'au 25 février. Vous risquez de prendre conscience d'une grosse erreur de jugement. A moins que vous ne vous fassiez " avoir " par quelqu'un et que ça ne soit pas la première fois.

Balance

Une journée bien remplie pour le 2e et le 3e décan. On vous demandera votre avis et comme vous donnerez de bons conseils, on vous en sera reconnaissant. On vous fera des compliments, comme souvent en ce moment, et pas seulement à cause de votre bon jugement. Votre créativité sera également reconnue et vous aurez de bonnes raisons d'être fier de vous. 1er décan, c'est un peu moins facile à cause de la dissonance de Saturne et des questions qu'elle vous oblige à vous poser.

Scorpion

Jupiter est mise en en lumière et comme elle se trouve dans votre 3e décan, vous êtes vous aussi au centre de l'attention. Pour de bonnes ou moins bonnes raisons. Né autour des 15 et 16 novembre, nous avons déjà évoqué la possibilité de problèmes administratifs ou judiciaires. Mais vous pouvez aussi, dans un tout autre registre, beaucoup vous enrichir parce que vos affaires se développent et vous rapportent. A moins que vous n'ayez touché un héritage ou... le gros lot.

Sagittaire

2e décan, ça ne va pas être simple dans les prochains jours, il se pourrait que vous cherchiez à trop étendre votre autorité et que cela se retourne contre vous. Peut-être pas aujourd'hui, mais une dissonance entre Mars et Neptune se met en place et elle va durer jusqu'au 25. Vous y serez très sensible si vous êtes né après le 6 décembre. Vous pouvez aussi avoir fait un mauvais choix ou être en train de prendre une direction qui n'est pas la bonne (attachement excessif, addiction...).

Capricorne

3e décan, Jupiter va être très favorable à l'élaboration d'un projet jusqu'au 9 mars. Par la suite, la planète va rétrograder et vous pourrez le concrétiser après l'été. En fait, il faudra certainement peaufiner votre idée, l'approfondir et parfois même la revoir complètement. Mais ce sera évidemment pour l'améliorer. 1er décan, si ça ne va pas, si vous avez du vague à l'âme et que la tristesse ou la nostalgie s'invitent, Vénus arrangera les choses à partir de demain. Pour quelques jours...

Poissons

Vous n'aurez pas les yeux en face des trous, ou les idées bien en place, votre imagination risque de vous présenter la réalité sous un faux jour, 2e décan. Prenez du recul avant de croire en ce que vous pensez, ressentez ou percevez, vos sens risquant également de vous tromper. Evidemment, certaines paroles pourraient aussi être trompeuses, notamment pour ceux qui sont nés autour du 4 mars. Ou c'est vous qui vous raconterez des histoires pour vous rassurer sur votre situation.