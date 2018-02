L'horoscope du 11 février 2018

publié le 11/02/2018 à 08:07

Verseau

Un dimanche qui sera un peu ennuyeux, peut-être comme ceux de votre enfance et même si c'est votre anniversaire, vous serez là tout en ayant la tête loin d'ici. Les uns auront besoin de rêver, d'imaginer leur vie autrement, surtout si celle-ci ne leur plaît pas, les autres seront tout simplement fatigués, un peu lassés et auront besoin de se ressourcer. 2e décan, Mas entame une harmonie avec vous (jusqu'au 28 février), pendant deux ou trois jours vous pourrez trouver une aide efficace pour un projet.

Bélier

La Lune rencontre Saturne dans la journée et cela ne peut que vous mettre d'humeur bourrue 1er décan. De plus vous ne direz rien, vous serez replié sur vous-même. D'habitude, vous êtes plus communicatif ! Mais c'est un des effets bien connus de Saturne de vous inciter à vous intérioriser et à trop réfléchir. Or, vous êtes un être d'action, la réflexion n'est pas votre premier choix. Mais Saturne a peut-être raison de vous inciter à ne pas agir de manière trop impulsive...

Taureau

C'est le 1er décan le plus gâté en ce dimanche, une réunion amicale pourrait être au programme, et elle aura un but : la visite d'un musée ou une exposition à voir. En général, vous avez la fibre artistique (normal, vous êtes gouverné par Vénus) et vous aimez la peinture par exemple, la sculpture, la danse ou... l'horticulture. Mais vous appréciez aussi la musique, la poésie (c'est rare de nos jours) et vous vous trouvez toujours des amis pour partager les mêmes goûts.

Gémeaux

Evidemment, l'ambiance saturnienne de ce dimanche ne vous plaira pas, vous aurez un impératif qui pèsera lourd dans la balance, régler une histoire d'argent. Surtout si vous êtes né en mai, Saturne occupe votre secteur financier et rien ne pourra avancer si vous ne menez pas une vraie réflexion sur la somme dont vous disposez ou que vous demandez. Si vous avez quelque chose à vendre, êtes-vous sûr que votre bien a été évalué à sa juste valeur ? Pareil si vous devez demander un dédommagement.

Cancer

Vénus a beau vous sourire, la conjoncture de ce dimanche ne laissera pas beaucoup de place au plaisir et à la détente. La situation vous oblige à trop réfléchir, et pas toujours de manière optimiste ! Pourtant, vous pouvez être sûr que les choses vont s'arranger à partir du printemps. Vous aurez un projet, un espoir qui pourrait se concrétiser en fin d'année. Cela vous permettra de regarder devant vous et non de vous retourner sans cesse sur le passé comme vous le faites en ce moment.

Lion

Un dimanche avec du boulot à faire, ce qui n'est pas très fun, mais en plus ça ne sera même pas pour vous mais pour venir en aide à un ami ou à un parent proche. A moins que vous ne fassiez un travail à plusieurs et que vous réunissiez donc des collaborateurs chez vous, mais l'ambiance ne sera pas propice à une vraie coopération (1er décan principalement). 2e décan, Mars entame une harmonie avec vous, jusqu'au 28 février : prenez des initiatives, vous n'en aurez que des bons résultats.

Vierge

Vous tournerez un peu au ralenti, 1er décan, mais cela vous sera égal, vous apprécierez ce tempo, vous pourrez faire vos mots croisés en toute tranquillité. Pas d'énervement au programme puisque Mars cesse sa dissonance avec vous, et va de ce pas embêter le 2e décan. Un 2e décan qui va devoir supporter la dissonance de Mars avec Neptune, un aspect qui n'a pas bonne presse. Vous serez obligé d'agir à l'aveuglette, ne sachant pas où vous allez ni les conséquences de vos actes.

Balance

Les natifs de septembre ne seront pas d'une humeur de rêve, trop d'émotions qu'il faut canaliser et cela vous fatigue. Vous avez besoin de faire un break, et ça tombe bien car les vacances commencent samedi pour certains d'entre vous. Si vous avez la chance de partir, vous pourrez mettre vos problèmes de côté, mais vous le savez ils seront toujours là à l'arrière-plan. On ne tourne pas le dos à Saturne (responsable de vos soucis), mais si on accepte ce que le ciel nous envoie, on s'enrichit, on grandit.

Scorpion

Votre curiosité sera à son comble à propos de l'un de vos proches, mais comme d'habitude vous n'oserez pas poser de questions de peur de gêner l'autre. Du coup, toutes les hypothèses vous passeront par la tête, au risque qu'elles soient totalement farfelues. Pourquoi ne pas sonder la personne ? Il ou elle a peut-être besoin de se confier, contrairement à vous qui n'aimez pas cela ? Demandez-lui si vous pouvez parler, si vous pouvez lui poser des questions, si vous pouvez l'aider...

Sagittaire

Si vous aviez prévu un déplacement, ou de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, il est possible que ce soit retardé ou annulé. Mais l'occasion se représentera. En tout cas, si vous êtes du 1er décan... Et vous ne vous énerverez pas contre le monde entier puisque Mars vous quitte et s'invite dans votre 2e décan à partir d'aujourd'hui. Ce sera encore moins facile car Mars forme déjà une dissonance avec Neptune et si vous êtes né autour du 6 décembre, gare aux bourdes de toute nature et surtout aux embrouilles.

Capricorne

Dans votre 1er décan, la Lune rencontre Saturne et éclaire votre vie intérieure. La réflexion que vous êtes en train de mener sur votre avenir portera ses fruits. Et pas plus tard qu'au printemps prochain, quand Uranus vous enverra un bon aspect, après avoir été en dissonance avec vous depuis 2010, date de ses premiers pas en Bélier et c'était encore le 1er décan qui était concerné à cette date, mais la planète était dissonante et vous a incité à casser un schéma. Là, vous devriez pouvoir vous en construire un !

Poissons

Les natifs de février devraient être sur un petit nuage avec Vénus conjointe à leur Soleil, il y a du romantisme et une foule de sentiments à ressentir ou à offrir. Nous avons déjà évoqué hier les pouvoirs de Vénus, qui peuvent également être financiers pour certains. Sachez qu'elle est puissante dans votre signe, elle y est " exaltée " selon la Tradition. 2e décan, la dissonance de Mars est pour vous à présent (jusqu'au 28 février) : une situation embrouillée et qui vous dépasse peut se mettre en place.