"L'homéopathie c'est clairement de la tromperie", alerte un cardiologue

publié le 20/03/2018 à 00:24

124 médecins et autres spécialistes sonnent l'alarme contre les médecines alternatives comme l'homéopathie, la mésothérapie ou encore l’acupuncture dans une tribune publiée dans Le Figaro. Selon eux, elles peuvent être dangereuses et coûtent cher à la société.



"Je pense qu'il faut faire la différence entre la médecine traditionnelle et la médecine alternative. La médecine alternative a tendance à prendre de plus en plus de place et ça complique la prise en charge des patients", déplore Florian Zores, cardiologue à Strasbourg et signataire de la tribune des 124 professionnels de santé contre les médecines alternatives.

"Il y a une période où on rencontre des soucis de financement dans la médecine traditionnelle et on rembourse des médecines qui n'ont fait aucune preuve de leur efficacité. À l'heure des choix budgétaires, je pense qu'il faut arrêter de rembourser les choses qui ne marchent pas", martèle-t-il.

Dans son viseur notamment, l'homéopathie. Et le cardiologue n'hésite pas à employer des mots particulièrement forts. "L'homéopathie c'est clairement de la tromperie et de la charlatanerie puisqu'on sait grâce à de multiples études qu'elle n'a aucun effet thérapeutique, c'est un placebo", gronde le médecin.