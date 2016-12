Outre le fait de ne pas trop boire le soir-même et éviter les mélanges, pensez à boire beaucoup d'eau le lendemain et éviter les aliments gras.

par Michel Cymes publié le 23/12/2016 à 14:05

On est tous passés un jour ou l'autre par la gueule de bois. Il faut bien reconnaître qu'entre les différents Noël, celui de la famille, de la belle-famille, le réveillon du Nouvel An, elle nous menace plus que jamais à l'orée des fêtes de fin d'année. Le meilleur moyen de ne pas avoir la gueule de bois, c'est de lever le pied plutôt que le coude. Pour cela, deux tuyaux : le premier, poser votre verre entre deux gorgées. Moins vous l'avez dans la main, moins vous buvez, c'est automatique. Le second, c'est d'éviter les mélanges. Si vous enchaînez champagne, vin blanc, vin rouge et digestif, ne vous étonnez pas d'avoir la tête comme un tambour le lendemain matin.



Si le lendemain on a quand même la bouche sèche, la première chose à faire, c'est de boire de l'eau. Et davantage que de coutume. Parce que la consommation d'alcool fait bosser les reins qui ont besoin d'eau pour fonctionner. Évitez le café qui a des effets diurétiques et vous déshydrate un peu plus tout en accélérant le rythme cardiaque. Tout comme les jus de fruits, vous risquez de mal les supporter à cause de leur acidité.



L'erreur à ne pas commettre, c'est de se remettre tout de suite à la diète. Quand on a la gueule de bois, il faut manger au contraire. Mais pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de finir le plateau de fromage ou la bûche au chocolat de la veille, laissez tomber tout ce qui est gras et sustentez-vous de quelques légumes bouillis, c'est le meilleur moyen de reposer votre foie et votre estomac. N'oubliez pas que quand vous levez votre verre, vous ne serez peut-être pas le seul à trinquer, vos organes aussi risquent de trinquer.