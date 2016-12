Crise cardiaque : un test sanguin pour identifier les personnes à risque

Le risque d'infarctus pourrait être repéré des années à l'avance à partir d'un seul test sanguin, selon des chercheurs écossais.

Détecter une crise cardiaque des années à l'avance ? Cela pourrait bien être le cas grâce aux travaux de chercheurs de l'université d'Edimbourg qui se sont donnés pour objectif qu'un simple test sanguin puisse prédire le risque d'infarctus du myocarde chez les personnes susceptibles d'en être victime.



Ce test pourra diagnostiquer le risque futur d'une crise cardiaque à partir du taux de troponine dans le sang. Cette protéine entre dans la composition des fibres musculaires et joue un rôle dans leur contraction. L'analyse sanguine du taux de troponine est déjà en pratique aux urgences lorsque des patients souffrent de douleurs thoraciques. Elle est en effet très présente lorsque les cellules cardiaques meurent, explique Santé Magazine.



"Les patients suspectés de souffrir d'une crise cardiaque sont souvent soumis à un test de troponine pour confirmer le diagnostic, mais jusqu'à maintenant il n'était pas possible de savoir s'il pouvait aussi déterminer des risques futurs", expliquent les chercheurs. Pour permettre de détecter le risque futur chez des sujets qui ne présentent aucun symptôme, les recherches ont porté sur 3.000 hommes qui ont un niveau de cholestérol élevé mais qui n'ont pas d'antécédents cardiaques. Et les résultats ont permis de confirmer qu'une personne dont le taux de troponine est faible (moins de 3,1 nanogrammes par litre) a cinq fois moins de risques de souffrir d'une crise cardiaque par rapport à une personne qui présente une forte augmentation de ce taux.

Détection anticipée, soins plus adaptés

Ces résultats renseignent donc les médecins sur les individus qui ont besoin de statines pour faire baisser leur cholestérolémie. "Le test de troponine aidera les médecins à identifier les individus apparemment en bonne santé mais qui ont une maladie cardiaque silencieuse, afin que nous puissions cibler des traitements préventifs plus efficacement", explique le Pr Nicholas Mills.



S'ils espèrent que ce test sanguin deviendra routinier, les chercheurs appellent à la prudence et demandent qu'une plus grande étude sur plus de sujets soit menée. "Si cette thèse est prouvée avec succès, ce test pourrait facilement être administré par des médecins lors d'un check-up standard, et pourrait sauver des vies", concluent-ils.