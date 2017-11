Il faut inscrire les enfants au sport dès l'âge de 6 ans

publié le 03/11/2017 à 10:55

"Moins vite, moins haut, moins fort." La devise est parfaitement anti-olympique. Dommage, maintenant que Paris a décroché l'accueil des JO 2024. Mais le constat est limpide : en un demi-siècle, les enfants ont beaucoup perdu en endurance.



En 1971, un enfant courait le 800 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, pour cette même distance, il lui faut près de 4 minutes, soit 30% de temps en plus, selon une enquête australienne relayée par la Fédération française de cardiologie. La conclusion est simple : les enfants aujourd'hui âgé de 9 à 16 ans vivront moins longtemps bonne santé.



Certes, les enfants d'aujourd'hui ne vivent pas comme il y a 50 ans. Le confort n'était pas le même, il arrivait que l'on fasse plusieurs kilomètres à pied pour aller à l'école. Mais les écrans ont tout bouleversé. De la télé à la tablette. Aujourd'hui les petits qui ont entre 4 et 10 ans passent 2 heures par jour devant la télé selon les CSA, et le constat est pire à l'adolescence.

Se remettre au sport pour montrer l'exemple

Cela produit des générations de sédentaires enclins au diabète, du surpoids, de la pression artérielle... Au moment où la France se prépare aux JO, c'est dommage. Il convient donc pour les parents d'être intraitable avec les enfants sur la question des écrans.

Il est par ailleurs nécessaire de sensibiliser les enfants au sport dès le plus jeune âge. Il faut leur parler sport avant 6 ans pour que cela s'impose à eux comme une évidence. Et puis il y a la valeur de l'exemple : si les parents pratiquent, les enfants pratiqueront plus aisément. Toute la famille doit donc se mettre - ou se remettre - au sport !