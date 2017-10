Pourquoi ronge-t-on ses ongles et comment arrêter ?

publié le 30/10/2017 à 12:41

Il faut absolument arrêter de se ronger les ongles. L'onychophagie est une manie qui concerne plus volontiers les enfants et les ados, même si les adultes n'en sont pas à l'abri. Il n'y a là rien de très grave, mais l'onychophage est glouton, il massacre ses ongles et s'attaque parfois même à la peau autour. Cela est disgracieux, mais aussi douloureux.



Il y a autant de facteurs que de profils psychologiques. Hyperactifs, instables, nerveux, sous pression, en panne de cigarettes... La littérature médicale pullule de définitions diverses et variées d'onychophages. En tout état de cause, il faut arrêter, notamment parce que sous les ongles, les bactéries trouvent un environnement propice à leur développement.

Il est possible de mettre fin à cette manie en entretenant davantage ses ongles : en les coupant suffisamment court et avec régularité. Il est également possible de s'offrir une manucure : le prix de la séance vous passera sûrement l'envie de vous ronger les ongles ! D'autres solutions, comme la pose d'un ruban adhésif, de vernis à ongles amer ou encore de crème hydratante peuvent fonctionner. Enfin, l'onychopaghie se passe aussi dans la tête : parlez-en à votre médecin, celui-ci vous prescrira peut-être une thérapie comportementale.