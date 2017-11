publié le 01/11/2017 à 11:26

L'éternuement est un peu un orgasme cérébral. Phénomène courant, il est libératoire : les muqueuses nasales sont irritées par quelques impuretés qui ne rêvent que de s'en prendre aux poumons, mais comme l'organisme est bien fait il agit en amont pour les expulser. C'est une sorte de grand nettoyage, un réflexe de protection. Cela permet de remettre tout l'environnement du nez en place : le nez est ensuite d'attaque pour faire son boulot.



Les allergies, le poivre, le rhume, parfois même le simple fait d'être exposé à la lumière, suffisent à déclencher un éternuement. En tout cas, lorsque l'on sent poindre l'éternuement, mieux vaut ne pas se boucher le nez : cela provoque des variations de pression qui peuvent se solder par des petites lésions, de l'aorte notamment, la principale artère de l'organisme. On a même déjà constaté un décollement du poumon suite à un éternuement - on appelle cela le pneumothorax -, ou encore des lumbagos… Certains éternuements se terminent parfois aux urgences.

Les gouttelettes microscopiques expulsées par l'organisme peuvent parcourir jusqu'à 8 mètres : dans ces conditions, les germes et virus voyagent en classe Affaire. Lorsque je sens venir l'éternuement, je m'isole, mets ma main devant la bouche et vais immédiatement les laver avec du savon.