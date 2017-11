publié le 02/11/2017 à 11:13

Le symptôme dépressif au sein de l'entreprise ne fait que croître. Les quelque 5.500 médecins du travail qui officient en France sont confrontés au quotidien à la souffrance au travail et constatent que les choses vont de mal en pis. J'ai relevé le témoignage de l'une de ces médecins dans un article. Quand elle a débuté en 1990, elle voyait en moyenne un salarié par semaine. Aujourd'hui, elle en voit trois ou quatre dans la demi-journée.



Cela peut s'expliquer par de nombreux facteurs. Le monde du travail est de plus en plus conflictuel ou vécu comme tel, de plus en plus judiciarisé, et le tout dans un contexte de précarité et de progrès technologique vecteurs d'angoisse. Sans parler de la nouvelle loi Travail qui en inquiète quelques uns, à tort ou à raison.

La violence managériale ne produit que stress et dépression. Elle tient à peu de choses, par exemple à l'absence d'information. Le ministère du Travail a récemment publié une étude qui prouve que lorsque des salariés sont associés à une décision - changement de direction, réorganisation au sein de l'entreprise ou même simple déménagement -, ils l'acceptent plus facilement. Plus le niveau d'échange est important, plus le symptôme dépressif s'estompe.