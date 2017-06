Cuisiner un brownie chocolat noix de pécan sans gluten

publié le 14/06/2017 à 10:50

Voici une recette facile et rapide de brownie sans gluten aux noix de pécan, un gâteau idéal pour célébrer dimanche la fête des pères : le brownie au chocolat et noix de pécan sans gluten. Les ingrédients très simples sont même souvent déjà dans le placard du garde-manger : du chocolat, de la fécule de maïs, plus communément connu sous le nom de maïzena, de la poudre de cacao noir pour renforcer l’intensité du chocolat, un peu de beurre qui peut se substituer sans soucis par de la margarine si il y a besoin que ce dessert soit également sans lactose. Des œufs. La vanille et la cannelle sont ajoutés pour sophistiquer le parfum du chocolat.



Le chocolat noir, ingrédient principal de cette recette, est très riche en antioxydants, en magnésium, en phosphore, en fer, en zinc, en potassium et en flavoïdes aux effets cardio-protecteurs. La fécule de maïs apporte une texture fondante à la pâte. La cannelle est une des plus anciennes épices connues : elle figure dans les écrits de l’Ancien Testaments, comme dans les écrits Egyptiens et Chinois. D’abord consommée comme épice médicinale, elle est l’épice la plus riche en fibre et en antioxydants. Elle est également très riche très en manganèse et en fer.

INGRÉDIENTS :

80 g de beurre doux, coupé en petits cubes

60 g de fécule de maïs (maïzena)

25 g de cacao noir en poudre

½ cuillère à café de cannelle en poudre

½ cuillère à café de sel fin

200 g de chocolat noir pâtissier coupé en petits morceaux (au couteau à pain)

150 g de sucre de canne roux en poudre

3 œufs

1 cuillère à café d’extrait de vanille

125g de noix de pécan grossièrement hachées (ou noisettes, amandes, etc…)

PRÉPARATION :

Préchauffer le four à 175°C. Chemiser le moule carré (recouvrir l’intérieur d’un papier cuisson en laissant de chaque côté un bord dépassant de 5cm. Les grands bords vont aider à démouler le gâteau).



Mélanger ensemble dans un grand bol les ingrédients secs : la fécule de maïs, le cacao en poudre, la cannelle et le sel. Au bain marie, dans une grande casserole, faire fondre le chocolat en petits morceaux avec le beurre. Une fois le chocolat fondu bien onctueux, ajouter le sucre et la vanille. Retire la casserole du bain marie, et ajouter les œufs, un à la fois, en mélangeant bien à chaque fois.



Incorporer le mélange des ingrédients secs et mélanger vigoureusement jusqu’à obtention d’une texture onctueuse. Ajouter les noix de pécan. Transférer la pâte dans le moule à l’aide d’une spatule en silicone et lisser le dessus. Cuire environ 25 minutes. Laisser refroidir 10 mn dans le moule, puis retirer du moule à l’aide des bords du papier cuisson et laisser refroidir sur une grille. Servir pour accompagner un café ou avec une glace vanille.



Note : Ne jamais laisser un gâteau sans gluten dans son moule de cuisson, le fond devient détrempé.

