publié le 25/11/2017 à 12:08

Le mois de novembre et la faible exposition au soleil peuvent faire perdre de vue la nécessité de prendre soin de sa peau et de surveiller ses grains de beauté. Pourtant, il n'est pas idiot, même en hiver, de se préoccuper de ses grains de beauté, estime le docteur Frédéric Saldmann.



Pour le médecin, un grain de beauté, "à la fois ce n'est rien, mais ça peut aussi être un mélanome, un cancer de la peau". Pour surveiller ses grains de beauté, il est nécessaire de s'inspecter soi-même. Et si l'on ne peut pas voir ceux qui constellent le dos, on peut demander, si l'on vit avec quelqu'un, à cette personne de le faire pour soi.

Dans les choses qui peuvent alerter : la couleur du grain de beauté, l'irrégularité des bords ou d'éventuels saignements. "N'hésitez pas à aller voir votre dermatologue pour être tranquille", préconise le docteur Saldmann.

Mieux vaut prévenir que guérir

Si le médecin a un doute devant un grain de beauté, il fera une biopsie après un prélèvement. "Quand le grain de beauté est retiré tout de suite, ce n'est rien du tout, rassure le docteur Saldmann. Mais si vous laissez un mélanome, cela peut métastaser et faire un cancer généralisé".



Selon une étude britannique, le fait d'avoir plus de onze grains de beauté sur le bras droit peut être un seuil critique. "C'est un chiffre d'alerte pour augmenter la surveillance", résume Frédéric Saldmann.