Santé : comment éviter les maladies en surveillant ses ganglions

À l'écoute de nos sentinelles. Dans le corps humain, nous avons des moyens de détection, qui nous permettent de repérer rapidement des maladies. Et quand on les détecte vite, les chances de guérison sont immenses et sans dégâts. Les sentinelles, ce sont les ganglions. Quand vous avez une infection, une inflammation ou même un cancer, on le repère souvent par des ganglions qui apparaissent.



Cela ressemble à des billes, qui peuvent être petites comme un petit-pois ou beaucoup plus grosses, comme une noix. Ces adénopathies ont pour mission la défense de l'organisme, assurer une veille immunitaire et activer des lymphocytes si on attaque. Ils sont des pare-feu essentiels.

Une fois par mois, après votre toilette - ça vous prendra trois minutes -, contrôlez vos cinq aires ganglionnaires : sous la mâchoire, dans le cou, l'aine et les clavicules. Faites le sur vous, et si vous êtes en couple, faites le l'un pour l'autre. Parce que l'un peut sentir ce que l'autre ne sent pas.