Tabac : pourquoi fumer à 70 ans est plus dangereux qu'à 20 ans

publié le 03/12/2017 à 08:05

La chasse aux fumeurs est lancée depuis plusieurs années en France, comme dans tous les pays développés. Le tabac est un tueur en série de masse redoutable. Et pourtant, fumer à 70 ans peut être beaucoup plus dangereux que fumer à 20 ans. Quand quelqu'un commence le tabac à 70 ans ou même continue à fumer, le risque de cancer augmente. Tout simplement parce que son système immunitaire est moins au rendez-vous.



Comme nos cellules se divisent tout le temps, le tabac va augmenter les risque de cancer. Autrement dit, un sujet jeune développera moins de cancer qu'une personne âgée. Mais si vous ajouter un cancérigène à 70 ans, vous ajoutez un nombre de risques immense de développer des cancers. Donc fumer, quand on a 70 ans, c'est vraiment prendre des risques. Et les cancers du poumon, de la gorge ou de la vessie, provoqués par le tabac, sont tellement pénibles, même quand on en guéri. Le résultat est déprimant.

Les femmes oublient par ailleurs que fumer, accélère l'âge de la ménopause. On fait "plus vieille" beaucoup plus tôt. Donc le tabac n'est pas seulement cette dimension de santé, de mourir ou de vivre, c'est surtout d'abîmer sa vie et sa qualité de vie. Et quand le trop-plein est rempli, l'addition est beaucoup trop lourde à payer.