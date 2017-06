Ces mouvements qui libèrent de la constipation

publié le 11/06/2017 à 07:55

L'alimentation quotidienne génère naturellement des gaz intestinaux, c'est normal. Comme lorsqu'on fait cuire des aliments dans une cuisine. Et ces gaz ont tendance à stagner dans les intestins, ça gonfle dans le ventre, ça crée une sensation d'inconfort. Donc pour faire progresser ces gaz plus rapidement vers l'anus et les évacuer, il faut faire preuve de bon sens. Si l'on souhaite faire sortir un objet d'un récipient quelconque, on va le faire avancer par le mouvement. Et les bons mouvements vont faire évacuer plus vite les gaz.



Il faut donc faire des mouvements qui vont libérer le corps en trois minutes. Le premier mouvement est le squatting : on se met en position debout, puis accroupie. Il faut essayer de placer ses fesses le plus près possible du sol, compter jusqu'à 10, remonter et recommencer trois fois. Lorsqu'on est en position accroupie, il est possible d'aider à la stabilisation en mettant ses mains sur le côté.

Deuxième position : la position cocooning. Il faut s'installer en position allongée sur un côté, puis l'autre. Chaque fois, il faut coller ses deux genoux serrés contre sa poitrine, compter jusqu'à 10 et passer d'un côté à l'autre trois fois de suite. Cette position est favorable à la progression des gaz du colon vers la sortie.



Enfin, la position génu-pectorale consiste à se mettre sur le lit à genoux, les épaules sur le lit et compter jusqu'à 5. Cette position est parfois utilisée pour réaliser des lavements, mais cette fois-ci, ce n'est pas la canule qui entrera pour le lavement, mais les gaz qui sortiront.