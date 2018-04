publié le 18/04/2018 à 10:38

Faisons un jeu de rôles. Vous êtes le patient, je suis le docteur. Moi : "Bonjour Monsieur, que puis-je pour vous ?". Vous : "Bonjour docteur. Alors voilà, depuis quelques jours, j'ai le nez bouché et j'éternue souvent".



Moi : "Très bien ! Est-ce que vous avez le nez qui coule ?". Vous : "Ah oui, pour couler ça coule !". Moi : "Comme un robinet, ce qui sort c'est quasiment de l'eau ?". Vous : "Tout à fait docteur ! D'ailleurs je consomme un nombre absolument hallucinant de mouchoirs en papier".

Moi : "Est-ce que vous avez aussi de temps en temps le palais ou les yeux qui vous démangent ?". Vous : "C'est terrible parce qu'il suffit que je me frotte les yeux pour qu'ils soient tout rouges, et j'ai l'impression d'avoir du sable dedans. C'est extrêmement désagréable". Fin de l'interrogatoire.



Avec le printemps, les pollens arrivent

J'ai déjà ma petite idée sur ce que vous avez. Surtout je regarde votre dossier. Et je m'aperçois que tous les ans, à la même époque, vous venez me voir pour les mêmes symptômes. Mais ça, vous ne vous en souvenez pas.



Ce que vous avez, c'est une allergie au pollen (le fameux rhume des foins). Tous les ans, je suis sidéré par le nombre de patients qui consultent pour la même chose depuis dix, quinze ou vingt ans, et qui ne font pas le rapprochement entre leurs symptômes et l'avènement du printemps, et des pollens qui vont avec.

Alors un mot, ou plutôt deux : pensez-y. Certes, c'est mieux d'aller voir le médecin pour avoir une ordonnance. Mais un certain nombre de médicaments antiallergiques (les antihistaminiques) sont vendus sans ordonnance en pharmacie.



Si vous avez une allergie légère, ça peut suffire : vous pouvez essayer avec le conseil du pharmacien. Mais s'il y a un gros pic de pollen annoncé, s'il fait beau et chaud, cela peut nécessiter d'autres médicaments et des sprays dans le nez.



Rincez-vous les cheveux avant d'aller au lit

Ces médicaments endormiraient un peu, info ou intox ? En général, les antihistaminiques de nouvelle génération ne font pas dormir. C'était le cas avec la Polaramine (c'est ça qui a donné une mauvaise réputation aux antiallergiques).



Je me souviens qu'à l'époque on était en pleine période des concours - puisque c'est toujours au printemps -, et préparer ses examens en étant shooté à la Polaramine ce n'était pas évident (je sais de quoi je parle).



Un dernier petit conseil : quand il y a du pollen dans l'air, il se met sur vos vêtements mais aussi dans vos cheveux. Le soir, vous vous couchez. Vous déposez sur l'oreiller les grains de pollen que vous allez donc respirer toute la nuit. Un geste simple : se rincer les cheveux avant de se mettre au lit.