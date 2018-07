publié le 28/07/2016 à 16:48

Les joueurs du Paris Saint-Germain mènent a bien leur préparation sous les ordres de leur nouvel entraîneur, Unaï Emery. Ils ont dominé le Real Madrid de Zinédine Zidane, 3-1, en match amical, mercredi 26 juillet à Columbus (Ohio). Le club parisien a ouvert la marque dès la deuxième minute par Jonathan Ikoné, qui a profité de la faible défense madrilène pour inscrire son premier but avec les professionnels.



L'international belge, Thomas Meunier, très en vue sur l'aile droite, a alourdi la marque aux 35e et 45e minutes, avant que Marcelo ne sauve l'honneur sur pénalty (44e minute). Le PSG, vainqueur déjà l'Inter Milan (3-1) dans le premier match de sa tournée américaine dimanche, doit encore affronter le champion d'Angleterre Leicester, ce samedi 30 juillet, avant de regagner la France.

Le Real, vainqueur de la Ligue des champions 2016, a été cependant privé de ses stars Ronaldo et Gareth Bale lors de cette tournée américaine où il doit encore affronter Chelsea samedi 30 juillet et le Bayern Munich mercredi 3 août. Contre le PSG, Zinedine Zidane s'est notamment passé de Karim Benzema, Sergio Ramos et Lukas Modric.

[VIDEO] Le PSG domine le Real de Zidane https://t.co/ReEBxxfmcl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 28 juillet 2016