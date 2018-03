Journal des Sports : le Real Madrid arrache sa 11e Ligue des Champions

publié le 29/05/2016 à 12:20

Deux ans après la conquête de sa "decima", la dixième Ligue des champions de son histoire , le Real Madrid a décroché samedi 28 mai dans la nuit de Milan une 11e "coupe aux grandes oreilles", prenant un peu plus ses distances avec le Milan AC (7) au palmarès de l'épreuve. Adjoint de l'Italien Carlo Ancelotti à Lisbonne, Zinédine Zidane est cette fois en première ligne. Le Ballon d'Or 1998 entre un peu dans la légende en devenant le 7e membre du club des vainqueurs de la C1 en tant que joueur puis dans le costume d’entraîneur, aux côtés Pep Guardiola, Carlo Ancelloti ou encore Yohan Cruyff



Comme un symbole, c'est à Cristiano Ronaldo qu'il est revenu de transformer le tir au but de la victoire. Le Portugais, plutôt transparent jusque-là, n'a pas manqué la balle de match, après que le poteau de Kaylor Navas a repoussé la tentative du latéral droit de l'Atlético Juanfran. Auparavant, tous les tireurs avaient transformé leur essai, Antoine Griezmann compris. En tout début de seconde période (48e), l'international français avait vu sa frappe repoussée par la barre du portier costaricien du Real. Menés 1-0 depuis la 15e minute et un but de Sergio Ramos - sans doute en position de hors jeu - les hommes de Diego Simeone étaient quand même revenus dans le match grâce à l'ancien Monégasque Yannick Ferreira Carrasco (79e). Les supporters du Real ont fait la fête toute la nuit aux cris de “Campeones” en attendant l’arrivée de leurs idoles place de Cibeles dimanche matin.

À écouter également dans ce journal

- Après Rafael Varane, le défenseur du FC Barcelone Jérémy Mathieu a lui aussi déclaré forfait pour l’Euro 2016. Malgré la levée de la suspension de Mamadou Sakho, Didier Deschamps devrait certainement s’appuyer sur le Lyonnais Samuel Umtiti pour palier cette nouvelle absence à l’Euro.

- Éric Cantona est revenu dans le JDD sur les propos polémiques qu’il avait eu pour Didier Deschamps, accusé d’avoir écarté certains joueurs pour leur origine en expliquant que "le championnat d’Europe aurait été une occasion pour envoyer un message aux extrémistes de tous bords".



- Dans le cadre des matchs préparatoires pour le championnat d’Europe, la Belgique s’est imposée (2-1) face à la Suisse, futur adversaire de la France en phase de poule.



- Touché aux adducteurs, Jo-Wilfried Tsonga a été contraint de jeter l'éponge samedi 28 mai alors qu'il menait 5-2 dans le 1er set face au Letton Gulbis.