L'OM a trouvé le chemin des filets dès la 15e minute de jeu face à Salzbourg en demi-finale aller de l'Europa League, jeudi 26 avril. Dimitri Payet s'est chargé de tirer un coup franc, à droite de la surface de réparation. Florian Thauvin a profité de l'hésitation du gardien de Salzbourg pour tenter sa chance. Et le jeune ailier droit a bien fait, puisqu'il a trompé le portier d'une puissante tête. Le but a été validé malgré une légère touche de la main.



L'OM a doublé la mise à la 64e minute de jeu. À peine entré sur la pelouse, Njie a réalisé une action de grande classe : contrôle orienté de la poitrine sur la ligne médiane, ouverture sur Payet côté gauche, course vers l'avant et sang-froid sur le centre en retrait de Payet pour ouvrir le pied droit et signer le but du break. Le plus dur est fait.

[¿¿VIDEO - ¿¿BUT ] ¿ UEFA Europa League

¿¿¿ Payet et Njie embrasent le Vélodrome !

¿ L'OM mène 2-0#OMFCS pic.twitter.com/3QUhGnXXLG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 26 avril 2018

Match retour jeudi 3 mai (21h05) en Autriche. Le maire LR de Marseille Jean-Claude Gaudin a d'ores et déjà annoncé, avant le coup d'envoi jeudi, l'ouverture d'une fan zone à l'intérieur du stade Vélodrome pour le match retour. "Je souhaite que la ville de Marseille offre cela gratuitement à ses supporters", a ajouté l'édile, invité sur France Bleu Provence, précisant que les détails logistiques n'étaient pas encore réglés.