publié le 26/06/2016 à 19:34

Ils ont chanté en hommage à la police, ont bercé un bambin dans le métro ou encore glissé quelques billets à l'intérieur d'une voiture qu'ils ont quelque peu esquintée. Après la défaite de leur équipe, ils ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande classe en saluant la performance de leur équipe de cœur, restée sur la pelouse, avec des applaudissements et des chants nourris. Sur les réseaux sociaux, certains internautes leur attribuent, sans aucun doute possible, le prix du Fair-play de la compétition. Un internaute leur avait déclaré sa flamme sur Facebook.



En s'inclinant contre l'équipe de France (2-1), l'Irlande quitte donc la compétition à son plus haut niveau dans un Euro. C'est la première fois que l'équipe arrive à sortir des poules et ainsi se qualifier pour le second tour dans un championnat d'Europe des Nations.



L'hommage des supporters irlandais devant leurs joueurs qui restent sur la pelouse. Vibrant ! #FRAIRL ¿¿¿¿ pic.twitter.com/29TOuQk8iK — Thomas Guichard (@Thomas_Guichard) 26 juin 2016