publié le 13/07/2018 à 16:02

À la 109e minute de la demi-finale opposant l'Angleterre à la Croatie, dans le stade Loujniki de Moscou mercredi 11 juillet, Mario Madzukic, l'attaquant de la Juventus, délivre la Croatie. Un but qui, onze minutes plus tard, propulse les siens en finale de la Coupe du Monde.



À ce moment là, l'euphorie est totale dans le camp croate. Mais, pendant qu'ils célèbrent le but, les Anglais espèrent, de leur côté, pouvoir rapidement réengager. C'est d'ailleurs ce qu'ils font alors qu'aucun coéquipier de Luka Modric n'est en place. Seul Danijel Subasic, le gardien de l'AS Monaco, se trouve dans sa surface de réparation.



Logiquement, l'arbitre interrompt les Anglais et les sonne d'attendre le replacement de leurs adversaires. Une action qui n'a pas manqué de faire réagir. Et les Anglais ont vivement été critiqués pour leur manque de fair-play...

Hrvati so blizu finala pic.twitter.com/vJMuRSLdYf — Vlasta Jesenicnik (@VJesenicnik) July 11, 2018

C'est la seconde fois dans cette Coupe du Monde qu'une telle action se produit. Le 24 juin dernier, une nation avait également essayé de surprendre tout le monde de la sorte. C'était le Panama face à... L'Angleterre.