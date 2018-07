publié le 26/04/2018 à 23:29

Complètement dominés après avoir évolué à 10 contre 11 l'essentiel du match, l'Atlético de Madrid a tout de même ramené un match nul inespéré d'Arsenal (1-1) grâce à un but d'Antoine Griezmann pour s'entrouvrir les portes de la finale de l'Europa League.



Quasiment une semaine après l'annonce du départ d'Arsène Wenger en fin de saison, Arsenal a eu largement le dessus mais beaucoup trop gâché : 27 tirs (contre 6) et 76% de possession pour un seul petit but... Mais où étaient les Colchoneros avant que Griezmann ne surgisse à la 82e minute ? Deux d'entre eux étaient en tout cas en tribunes dès le quart d'heure de jeu : le défenseur Vrasljko et le bouillant Diego Simeone avaient en effet déjà vu rouge.

Après seulement dix minutes de jeu, le latéral droit Vrasljko écopait d'un deuxième carton jaune après une nouvelle intervention inconsidérée, sur Alxandre Lacazette. Quelques instants plus tard, après une faute de Bellerin juste à côté de son banc, Simeone sortait de ses gonds pour réclamer un carton jaune contre le défenseur d'Arsenal. Un comportement qui n'était pas au goût de l'arbitre de la rencontre, le Français Clément Turpin, qui envoyait "El Cholo" en tribune.

Les Gunners gâchent

En cinq minutes, les Madrilènes, déjà à la peine à l'image de cette reprise sur le poteau de Lacazette à la 8e minute, se tiraient une balle dans chaque pied. A 11 contre 10, les "Gunners" ont dominé sans partage, enchaînant les mouvements et les combinaisons avec Özil, Welbeck, Lacazette et Wilshere. Les Londoniens s'en mordront les doigts mais ils ont été trop imprécis, comme sur ce corner repris maladroitement à bout portant par Koscielny à la demi-heure de jeu.



Au grand soulagement de l'Emirates Stadium, après un début de seconde période à sens unique, Wilshere plaçait un joli centre au deuxième poteau et cette fois, Lacazette ne manquait pas sa chance (61e). Mais 20 minutes plus tard, sur un long ballon, Koscielny, à la lutte avec Griezmann, manquait son dégagement. "Grizou" récupérait, buttait sur Ospina mais récupérait encore et bénéficiait de la glissade de Mustafi pour un hold-up quasi parfait (82e).



Sans brio, l'Atlético réussissait à s'en sortir. À 11 conte 11 au Metropolitano, cela pourrait bien être la dernière européenne de Wenger.