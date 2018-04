publié le 20/04/2018 à 11:40

Une page va définitivement se tourner. Arsène Wenger, le mythique entraîneur français d'Arsenal, a annoncé ce vendredi 20 avril qu'il allait quitter son poste d'entraîneur à l'issue de la saison. "Après un examen attentif et après discussion avec le club, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer à la fin de la saison", a déclaré l'entraîneur d'origine alsacienne dans un communiqué publié sur le site du club.



Un communiqué dans lequel il n'a pas manqué de déclarer son "amour et son soutien pour toujours" aux Gunners. Il faut dire qu'il se sera assis sur le banc, en tant qu'entraîneur, pendant 22 ans. Une éternité.

Si sa légitimité a parfois été remise en cause ces dernières années, faute de résultats probants, Arsène Wenger a pleinement écrit l'histoire du club londonien. Et ce dès la fin des années 1990. Son palmarès ? Trois titres de champion d'Angleterre (1998, 2002 et 2004), sept Coupes d'Angleterre (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015 et 2017) et sept Community Shield (1998, 1998, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017).

Des trophées auxquels il faut également ajouter certaines déceptions. Arsène Wenger n'aura jamais réussi à graver le nom d'Arsenal sur la scène européenne avec une défaite en finale de la coupe UEFA (2000) et une en finale de la Ligue des champions (2006).