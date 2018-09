VIDÉO - Allemagne-France : l'entraînement intense des Bleus à Munich

publié le 06/09/2018 à 16:43

L'heure n'est plus aux célébrations mais au travail, intense, appliqué, sérieux. Les Champions du Monde français, sans les deux gardiens Hugo Lloris et Steve Mandanda blessés à une cuisse, sont arrivés en Allemagne mercredi 5 septembre dans l'après-midi, après deux jours à Clairefontaine. Ils ont vite pris la direction de la Fussball Arena, l'impressionnant stade du Bayern (75.000 places) pour une séance d'entraînement quasiment sans répit.



Une-deux appuyés, montées de genoux et talons-fesses dynamiques, petits pas rapides enchaînés par une course rapide sur quelques mètres, grands pas à un rythme accéléré... Les joueurs de champ sont montés en régime lors d'exercices sans ballon. Alphonse Areola, Benoît Costil et Benjamin Lecomte, les trois gardiens, l'ont touché, beaucoup, enchaînant ateliers au sol, arrêts sur frappes de près, extensions... L'exigence du haut niveau.