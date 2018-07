"Unai Emery est incapable de faire jouer le PSG", estime Pascal Praud

On refait le match du 23 septembre 2017

publié le 26/09/2017 à 11:24

Neymar, Cavani, Bielsa, Zidane, Benzema... Des stars, des personnalités, des ego, des histoires d'hommes, des chicaneries de vestiaire, des colères d'entraîneur. Riche programme dans l'émission "On refait le match", samedi 23 septembre. Autour de Pascal Praud, Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Sébastien Tarrago et François Pinet.



Mais avant de revenir sur les polémiques de la semaine écoulée, journalistes et poémistes se penchent sur le PSG, incapable de gagner à Montpellier (0-0). "Paris est nul depuis le début de la saison mais Paris gagne ses matches", lance Tarrago. "C'est votre ami Emery, qui est incapable de faire jouer" cette équipe, lui répond Praud. "Il n'y a pas de jeu".



Le problème vient aussi de Marco Verratti, estime pour sa part Sanfourche. "Cela fait un an qu'on ne l'a pas vu jouer correctement. C'est terrifiant". Paris aura l'occasion de montrer un autre visage mercredi 27 septembre en Ligue des champions, à l'occasion du premier grand choc de la saison face au Bayern Munich.