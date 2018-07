Toulouse reste en Ligue 1 après avoir dominé Ajaccio en barrage

publié le 27/05/2018 à 23:08

Le TFC reste en Ligue 1. Sous des pluies torrentielles le Toulouse FC a validé son maintien en Ligue 1 Conforama, ce dimanche 27 mai, en battant l'AC Ajaccio, qui restera donc en Ligue 2. Les toulousains avaient déjà sèchement battu les corses 3-0 lors du match aller qui se déroulait à huis-clos suite aux heurts du match Ajaccio-Le Havre.



C'est le Suédois Jimmy Durmaz qui a ouvert la marque à la 88ème minute de jeu d'un match assez terne. Si le suspense n'était pas au rendez-vous, le beau temps non plus. La météo capricieuse n'a pas aidé à rendre la partie très passionnante et les toulousains n'en demandaient pas moins pour conserver leur avance acquise au match aller qu'ils avaient remporté 3-0.

Le TFC, 18ème de la Ligue 1 cette année, va vivre sa 16ème saison dans la plus haute division du football français d'affilée.