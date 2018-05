publié le 24/05/2018 à 08:13

Le match de barrage d'accession ou de maintien entre Ajaccio (Ligue 2) et Toulouse (Ligue 1), aura finalement eu plus de remous avant que pendant la rencontre. En amont, il y avait eu la polémique concernant play off entre Ajaccio et Le Havre, disputé en Corse et qui a vu un envahissement de terrain par les supporters et de multiples expulsions. Le recours du Havre devant les instances de la Ligue nationale de football afin de gagner le match sur tapis vert ont été vains.



Finalement, en match aller du barrage, disputé à Montpellier et sans aucun spectateur à la suite de la suspension du terrain d'Ajaccio, Toulouse a dominé son adversaire de division supérieur en lui infligeant une défaite 3-0. Le Téfécé prend une énorme option pour le maintien en Ligue 1 Conforama, dans une confrontation devenue déséquilibrée à la suite de la suspension de plusieurs joueurs corses.

