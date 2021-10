Saint-Étienne-Angers : coup d'envoi retardé d'une heure après des incidents avec les supporters

Des incidents ont éclaté au moment du protocole d'avant-match entre Saint-Étienne et Angers de la 11e journée de Ligue 1, causés par les groupes ultras du club stéphanois, et le coup d'envoi de la rencontre prévu à 21h00 a été retardé. Le match a débuté vers 22h00, avec une heure de retard.

Le coup d'envoi a d'abord été reporté en raison de dégâts causés sur les filets des buts, rafistolés par les services de la Métropole, propriétaire du stade Geoffroy-Guichard alors que plusieurs ultras étaient entrés sur la pelouse et avaient envoyé fusées et autres fumigènes. Les joueurs stéphanois et angevins sont rentrés aux vestiaires et sont revenus sur la pelouse 45 minutes plus tard pour un nouvel échauffement.

Pendant le premier échauffement, les kops avaient déployé des banderoles stigmatisant le rôle qu'ils attribuent à Claude Puel, l'entraîneur, les dirigeants et les joueurs, coupables selon eux du chaos dans lequel se trouve leur équipe. "On a assez discuté, vous nous faites craquer" pouvait-on également lire sur des banderoles avant que les tribunes ne fassent craquer des engins pyrotechniques dans un climat délétère, pendant que les forces de police étaient déployées devant la tribune présidentielle et les bancs de touche.

Des supporters stéphanois ont déployé des banderoles Crédit : PHILIPPE DESMAZES / AFP

"Puel démission", "direction démission" et "on veut une équipe digne de son public" ont scandé les slogans des kops. L'ASSE devrait être très sévèrement sanctionnée après ces nouveaux événements. La commission de discipline a infligé mercredi une fermeture de deux matchs avec sursis de la tribune sud du stade après des incidents constatés au cours du derby contre Lyon, le 3 octobre dernier.