publié le 16/07/2018 à 12:27

Le retour des Bleus en France est très attendu ce lundi. Avant d'être reçus par le président de la République à l'Élysée, l'Équipe de France se rendra sur les Champs-Élysées, de 17h30 à 18h30, pour partager la victoire avec les Français. Ils déambuleront sur l'avenue dans un bus à impériale. Mais contrairement à 1998, les supporteurs ne pourront pas se masser autour du bus : ils devront patienter sur les côtés. Un important dispositif de sécurité sera mis en place, à l'image de celui installé lors de l'hommage à Johnny Hallyday en décembre 2017.





Des règles de circulation particulières seront instaurées, autant pour les voitures que les transports en communs. Il est recommandé aux automobilistes d'éviter de circuler dans le secteur jusqu'à au moins 21h.



Interdiction de circulation des voitures dès midi

À partir de midi, toute circulation sera impossible à l'intérieur d'un périmètre délimité par les voies suivantes : rue de Ponthieu, avenue Gabriel, avenue de Marigny, avenue des Champs-Élysées, rond-point des Champs-Élysées, avenue Montaigne, rue François 1er, avenue Georges V, rue Vernet, avenue Marceau, place Charles-de-Gaulle, avenue Hoche, rue Beaujon, avenue de Friedland, rue Washington, rue d'Artois.

À compter de 13h, l'interdiction de circulation sera étendue : boulevard Haussmann, place Saint-Augustin, boulevard Malesherbes, place de la Madeleine, rue Royale, place de la Concorde, rue de Presbourg, rue de Tilsitt.



À partir de 15h, soit deux heures avant l'arrivée des Bleus sur les Champs, l'interdiction de circulation concernera également ces voies : place de la Madeleine, rue Duphot, rue Saint-Honoré, rue des pyramides, avenue du général Lemonnier, pont Royal, quai Anatole-France, quai d'Orsay, pont Alexandre III.

Stations de métro fermées et lignes de bus supprimées

Côté transports en communs, certaines stations de métro seront fermées dès midi :

- Argentine (métro 1)

- Charles-de-Gaulle-Étoile (métros 1, 2, 6 et RER A)

- Miromesnil (métros 9 et 13)

- Champs-Élysées-Clémenceau (métros 1 et 13)

- Concorde (métros 1, 8 et 12)

- Franklin D. Roosevelt (métros 1 et 9)

- Kléber (métro 6)

Les correspondances ne seront pas assurées : les trains ne marqueront pas les arrêts aux stations. La réouverture des stations se fera sur instruction, au cas par cas par les autorités publiques.



De même, plusieurs lignes de bus ne circuleront pas : 22, 28, 30, 31, 32, 42, 52, 69, 73, 80, 83, 92, 341, 351.



Pour plus d'informations, consulter le site de la RATP.