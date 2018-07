Edinson Cavani et Neymar avec le PSG le 17 septembre 2017

et AFP

publié le 26/09/2017 à 21:10

Un sujet revient en boucle au sein de la planète foot depuis le 17 août : le "penaltygate" qui empoisonne le Paris Saint-Germain depuis ce fameux match entre Paris et Lyon le 17 août. Sur la pelouse, Edinson Cavani et Neymar s'étaient écharpés au sujet d'un banal penalty, le Brésilien désireux de le tirer face à un Uruguayen défendant son pré carré. Alors que le club a décidé d'alterner les tirs pour éteindre la polémique, une autre question taraude les fans : qui des deux stars frappera le prochain penalty en Ligue 1 ?



Si Unai Emery n'a pas souhaité répondre à la question jeudi 21 septembre, les bookmakers britanniques ont en tout cas lancé les paris lundi 25 septembre. Résultat : Cavani est en pole position. Selon l'entreprise de paris sportifs William Hill, la cote pour un prochain penalty tiré par l'Uruguayen est de 2/9 tandis que celle du Brésilien de 3/1. En d'autres termes, le joueur le plus cher du monde n'a que 25% de chances de tirer, selon le bookmaker, qui note dans un communiqué que la discorde entre les deux attaquants "vire à la farce".



Toujours selon les "bookies", cette mésentente pourrait conduire au départ de l'international uruguayen. Ils se veulent cependant rassurants, car El Matador ne devrait pas quitter le PSG : la cote pour un Cavani toujours parisien après le mercato d'hiver est évaluée à 1/5, soit une probabilité d'un peu plus de 80%. Toutefois, le Bayern Munich et l'AC Milan tiennent la corde en cas de départ.