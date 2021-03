publié le 17/03/2021 à 13:11

PSG-Lille, une affiche digne d'une finale de Coupe de France, mercredi 17 mars (17h45) au Parc des Princes. Pourtant il ne s'agit que de la première rencontre des 8es de finale - les sept autres auront lieu les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 avril. Devancé de trois points par le Losc en championnat, Paris a l'occasion d'estomper un peu le malaise né de la dernière défaite face à Nantes (1-2), couplée aux cambriolages qui ont frappé Marquinhos et Angel Di Maria.

Les deux hommes sont certes marqués mais leur entraineur Mauricio Pochettino espère les voir disponibles pour ce choc. "Ça va un peu mieux, le stress et les contrariétés sont un peu retombés. Mais c'est un groupe uni, toute l'équipe a été touchée. J'espère maintenant pouvoir compter sur tout le monde pour ce match important". Éloigné des pelouses depuis la mi-février, Neymar sera toutefois encore absent, de même que Pablo Sarabia et Juan Bernat. Le Brésilien pourrait effectuer son retour dans le groupe face à Lyon, dimanche 21 mars (21h).

Avant cet autre choc, capital pour la course au podium en Ligue 1, Pochettino va probablement faire tourner. Si Kylian Mbappé est attendu au coup d'envoi, Marco Verratti, Marquinhos et Di Maria pourraient prendre place sur le banc, tandis que Presnel Kimpembe a été laissé au repos. Des changements sont également attendus dans le 11 de départ lillois. "Il y a de la fatigue, donc automatiquement il y a de la gestion. Je crois avoir deux équipes A", a lancé Christophe Galtier, qui va laisser dans les cages son numéro 1 Mike Maignan.

0-0 en Ligue 1 en décembre

S'il compte bien exploiter la fragilité actuelle des Parisiens, le coach du Losc rappelle aussi que le PSG, vainqueur de 13 Coupes de France, fait toujours office de favori. "Sur les 38 derniers matches, ils en ont gagné 37 : ils ont fait une fois match nul, ils ont perdu aux penaltys la finale face à Rennes (en 2019, ndlr). Et si nous on a aussi cette ambition d'aller le plus loin possible et pourquoi pas l'emporter, il faut automatiquement depuis 2015 battre Paris pour avoir une chance de gagner le trophée".

Lille et Paris n'avaient pu se départager (0-0) lors de la 16e journée de Ligue 1 avant Noël au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Neymar était déjà absent pour l'avant-dernier match de Thomas Tuchel sur le banc, tandis que Mbappé n'était entré qu'à la 78e minute. Notez que le PSG et le Losc se retrouveront le samedi 3 avril (17h) au Parc des Princes, pour un autre sommet dans la course au titre en Ligue 1.

PSG-Lille : les équipes de départ possibles

PSG : Rico (ou Navas) - Dagba (ou Kehrer), Kehrer (ou Marquinhos), Diallo, Kurzawa - Gueye, Paredes - Rafinha - Kean (ou Di Maria), Icardi, Mbappé

Lille : Maignan - Djalo (ou Celik), Xeka, Botman, Bradaric - Araujo, André, Soumaré, Bamba - Yazici, Weah