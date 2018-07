Harry Kane et Eden Hazard, capitaine de l'Angleterre et de la Belgique

La Coupe du Monde touche à sa fin... Il ne reste que deux matches. Avant la finale entre la France et la Croatie, la Belgique et l'Angleterre s'affrontent dans la petite finale, comme on l'appelle traditionnellement. Objectif troisième place donc pour ces deux équipes déchues en demi-finale.



La Belgique s'est inclinée sur le plus petit score face à l'équipe de France alors que l'Angleterre, malgré une splendide ouverture du score dès les premières minutes de la rencontre, a cédé en prolongations face à la Croatie.

Malgré la déception notable, les deux équipes doivent se relever, une ultime fois, pour aller décrocher cette médaille de bronze et ainsi finir sur une bonne note cette compétition en Russie. Car, d'un côté ou de l'autre, tout n'est pas à jeter. Loin de là. Cette troisième place viendrait dès lors récompenser un parcours convaincant voire séduisant.

1. La revanche des poules

C'est la deuxième fois que les deux nations vont se confronter en Russie. Positionnées dans le groupe G, elles se sont affrontées lors de l'ultime match de la première phase. Dans une rencontre particulièrement fermée, où les deux sélectionneurs avaient décidé de faire tourner, la Belgique s'était imposée sur le plus petit des écarts (1-0).



Reste à savoir quel sera la politique retenue pour ce match. Jouer pleinement cette troisième place ou donner du temps de jeu à des joueurs qui n'ont, peut-être, pas eu le temps de fouler les pelouses russes ? Peu d'informations ont fuité à l'heure actuelle sur les éventuelles compositions mais les talents sont nombreux.

2. Lukaku/Kane, un duel à distance

C'est clairement l'un des principaux duels de cette rencontre : Romelu Lukaku vs Harry Kane. Si ce dernier est actuellement le meilleur buteur de la compétition, avec six buts inscrits, l'attaquant belge peut encore décrocher cette distinction individuelle.



Le joueur de Chelsea devra ainsi signer un doublé pour égaler son homologue anglais et un triplé pour le dépasser. Bien sûr, en supposant que le joueur de Tottenham ne trouve pas le chemin des filets.

3. La Belgique doit assumer

Particulièrement déçus de leur élimination, certains joueurs belges n'avaient pas hésité à critiquer l'équipe de France. "La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui joue à rien (...) C'est dommage pour le foot qu'aujourd'hui la Belgique n'ait pas gagné", avait notamment lancé Thibaut Courtois.



Ils doivent dorénavant assumer leur propos et prouver au monde entier qu'ils étaient les "meilleurs". Portée par un trio Hazard-De Bruyne-Lukaku, la Belgique avait impressionné en première période face au Brésil avant de se replier, à l'image des Français, en seconde période.