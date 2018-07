publié le 29/09/2016 à 09:59

Rien ne se passe en douceur à l'OM. Cette fois-ci c'est son ex-entraîneur espagnol Michel qui agite les gazettes en revenant sur son aventure olympienne la saison passée. Débarqué avant la fin de la saison au profit de Franck Passi alors que l'équipe était en fond de classement, l'ancienne star du Real Madrid explique qu'il est toujours en contentieux avec l'OM. "Ils ont ouvert une enquête pour mauvais comportement avec 10 points. Sur les 10 points, l'un d'eux était par exemple que j'avais donné un jour de vacances en trop aux joueurs. Un autre était que je ne mettais pas la tenue du club lors des conférences de presse", a indiqué Michel à la radio Onda Cero.



"Je sais que j'avais un contrat béton, car en France les contrats des entraîneurs sont d'au moins deux ans et les deux ans doivent être payés", déclare-t-il avant d'expliquer que les dirigeants "essayent de faire traîner les choses parce que le club est en vente et ils espèrent que celui qui viendra réglera le conflit". Rappelons que dans la vente de l'OM, il serait stipulé que Frank McCourt devra assumé les conflits en cours et les paiements qui pourraient en découler.

La pire chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir un président qui aujourd'hui n'est plus là Michel Partager la citation





Mais la véritable salve de saillies est directement adressée à l'ancien président du club Vincent Labrune. "C'est un grand club, avec de grands supporters et un stade merveilleux. C'est un club qui me rappelle un peu Valence", rappelle Michel, toujours habile dans sa communication envers les supporters. "La pire chose qui me soit arrivée là-bas, c'est d'avoir un président qui aujourd'hui d'ailleurs n'est plus là. Au final, je crois que le problème de ce club, c'était ce président", lance-t-il à l'encontre d'un Vincent Labrune qui s'est aussi mis à dos les supporters avant d'être remercié par Margarita Louis-Dreyfus.

Michel ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a réglé ses comptes avec son ancien patron sur les ondes espagnoles. "C'est un club avec beaucoup de problèmes, notamment à cause de l'ancien président qui était un homme habitué à se retrouver dans des situations louches", a accusé l'Ibère, toujours en procès concernant son licenciement par l'OM qui tente de lui imputer des fautes graves afin de ne pas payer l'année de contrat due à Michel.