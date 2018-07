publié le 29/06/2016 à 15:43

C'est un monument du football français qui s'apprête à vivre une révolution. On ne sait toutefois pas vraiment quelle en sera la teneur. L'Olympique de Marseille est à vendre, ou plutôt à acheter, car Margarita Louis-Dreyfus assumera son rôle de propriétaire mais plus d'investisseur. Mais en attendant l'arrivée du Messie et de ses millions éventuels, Marseille devra rentrer dans l'ordre avec un mercato "cheap" fait de bonnes affaires, de paris et de prêts consentis par des clubs en surplus d'effectifs.



En attendant, il a fallu vendre vite et bien afin de passer l’écueil DNCG et un budget qui doit être à l'équilibre au 30 juin, date de fin d'exercice comptable pour les clubs de football. Et il faut bien avouer que Vincent Labrune excelle dans cet exercice. Michy Batchuayi va être vendu 40 millions d'euros hors prime à Chelsea et Benjamin Mendy a rejoint l'AS Monaco pour une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros. Une prouesse qui permet à l'OM de présenter des comptes à l'équilibre et d'apparaître à son avantage pour les candidats au rachat du club phocéen.

Cibler des joueurs en fin de contrat

Avec une reprise du championnat fixée pour le 13 août et les entraînements dès le 1er juillet, il faut gérer les affaires courantes et offrir une équipe capable de terminer dans le top 5 de la Ligue 1. Pour ce faire, Vincent Labrune s'agite pour essayer de faire "de bons coups", à commencer par la promotion interne. Au poste d'entraîneur, Franck Passi devrait être le numéro 1 sur le banc marseillais. Au poste de gardien de but, Steve Mandanda serait remplacé par ses doublure Yohann Pelé et Brice Samba. La piste Benoît Costil peut néanmoins encore être finalisée. Aux autres postes à pourvoir, l'OM a tenté des paris.

Sur les flancs de la défense, Henri Bedimo (32 ans) est venu de Lyon afin de se relancer, d'apporter son expérience à gauche et surtout son statut de joueur sans contrat. À droite, Hiroki Sakai arrive gratuitement de Hanovre. L'international japonnais de 26 ans est semble-t-il un joueur de qualité capable de faire mieux que le flop Koji Nakata, un compatriote qui n'aura pas marqué par ses fulgurances en 2006. Au milieu, c'est un jeune joueur de Tours qui arrive. Saïf-Eddine Khaoui est un milieu offensif axial capable de joueur sur les côtés également.

La chasse aux prêts et aux bonnes affaires

Toutes les pistes évoquées ont un point commun : des transferts à bas coût ou des prêts. Ainsi, le joueur hongrois de 21 ans Adam Nagy est suivi de près. Très bon avec sa sélection lors de l'Euro, le milieu créateur de Ferencvaros est un espoir du football européen mais attise aussi les convoitises d'autres clubs. Ainsi, Benfica pourrait doubler l'OM sur ce dossier qui se finaliserait autour des 2 millions d'euros. En attaque, et avec le départ de Batshuayi, l'OM est sans avant-centre et serait sur la piste de Hugo Vieira le buteur portugais de l'Étoile rouge de Belgrade. Le joueur de 28 ans a marqué 21 buts en 34 matches et coûterait dans les 3 millions d'euros.



Pour encadrer ces joueurs, l'OM tenterait de se faire prêter des joueurs confirmés et rodés. Marseille s'est intéressé ces derniers jours au cas de Bafétimbi Gomis. Le buteur de Swansea serait sur le départ et un prêt est envisageable. Mais le salaire du joueur pourrait être un frein. Sportivement ce serait un vrai bon coup, Gomis est un buteur régulier. Une régularité que peut apporter Mauricio Isla. Le milieu chilien sort d'une Copa America Centenario superbe et a fait une belle deuxième partie de saison avec le club phocéen. Prêté par la Juventus, l'OM tenterait de renouveler le prêt, tout comme celui de Florian Thauvin, sous contrat avec Newcastle, relégué en Championship. Enfin, Vincent Labrune se pencherait sur le prêt d'Idrissa Gueye, l'ancien lillois dont le club, Aston Villa, a lui aussi été relégué.

Des dossiers de repreneurs à l'étude

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille jouent les "cost killers" et les équilibristes pour maintenir des finances saines en vue de l'arrivée d'un acheteur qui donnera une impulsion au club afin de restaurer un lustre en rapport avec son histoire. Si des pistes de Dubaï ou de l'Iran ont été évoquées, les seuls repreneurs éventuels à avoir fait une sortie médiatique sont ceux représentés par le banquier italien Pablo Victor Dana. Installé à Dubaï, où il travaille pour la société de conseil en finance Heritage Wealth, il connecte de riches investisseurs avec des projets d'investissement. En février il confiait à La Repubblica qu'il travaillait sur un projet de rachat d'un club de football du sud de l'Europe.



Ce mardi 28 juin à Canal +, il expliquait que son projet tendait à investir "sur les trois ans, à peu près 250 à 300 millions d'euros". Une somme destinée à "soutenir le prix qui augmente sans arrêt des joueurs, le prix des transferts et de pouvoir donner les moyens par la suite", a indiqué le banquier à la chaîne cryptée. Un apport qui se ferait sur deux ou trois ans afin de monter en régime et de construire des bases solides à en croire celui qui travaille avec d'anciennes gloires (Del Piero, Cannavaro) dans le cadre des Global Legends Series, un tournoi caritatif réunissant d'anciens grands joueurs. Pablo Dana annonce un projet ambitieux pour "un club qui ne peut pas se permettre de jouer le maintien". Et de préciser : "Aujourd’hui, notre seul but est, non pas de concurrencer le PSG, mais de battre le PSG".