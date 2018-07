Olympique de Marseille : les supporters entre rêves de grandeur et méfiance

publié le 30/08/2016 à 19:10

Quoi qu'il arrive désormais, le lundi 29 août restera comme une date majeure dans l'histoire de l'OM. Les supporters marseillais, et la France avec eux, ont découvert le nom puis le visage de Frank McCourt, homme d'affaires américain de 63 ans. Dans le pire des scénarios - ce qui n'est évidemment pas souhaité au club phocéen -, ce jour aura marqué le début d'un feuilleton digne de Jack Kachkar, ce Canadien qui devait racheter Marseille en 2007 avant que les négociations soient rompues quelques semaines plus tard, puis l'intéressé condamné à 10 mois de prison avec sursis pour escroquerie. Dans le meilleur, le seul club français vainqueur de la Ligue des champions (sous l'appellation Coupe d'Europe des clubs champions en 1993) aura trouvé le successeur de la famille Louis-Dreyfus et entamé sa reconquête sportive.



Seul le temps permettra d'en savoir plus sur l'aventure de l'OM sous pavillon américain. Pour l'instant, il ne s'agit pas encore d'une vente officielle mais du début d'une phase de négociations exclusives. Les discussions vont être encore longues et la cession du club ne sera effective, au mieux que dans deux ou trois mois, le temps de consulter le comité d'entreprise et de finaliser toutes les formalités administratives. Côté chiffres, un seul chiffre a filtré : Margarita Louis-Dreyfus conservera 5% des parts. "Cela n'a jamais été une question de prix mais de process, le plus solide pour garantir le futur" du club, a par ailleurs indiqué la veuve de Robert, propriétaire depuis 1996.



"OM Champion's project"

Frank McCourt, lui, s'est contenté de quelques mots en Français (notamment "droit au but", la devise des ciel et blanc), et de phrases convenues autour d'un plan nommé "OM Champion's project" (construire une équipe qui puisse se battre pour le titre chaque année, qui va se rapprocher de ses supporters, construire un club modèle et solide). Avant d'assurer sous les yeux du maire Jean-Claude Gaudin (qui n'a pas manqué de lui rappeler qu'il "va falloir mettre des sous") : "Je prends mon rôle très au sérieux et je vais tout faire pour que Marseille redevienne un champion à nouveau".

Champion de France ? Champion d'Europe ? La précision n'a pas été apportée, pas plus que l'enveloppe allouée aux prochains transferts, cet hiver puis l'été prochain à défaut de celui d'immédiateté. Ce flou fait pourtant déjà le bonheur de certains supporters, à commencer par l'un des plus emblématiques, René Malleville. "Moi je ne le connais pas (...) mais je suis content. Je viens d'entendre son discours à la télévision et ça me plaît. Je veux rapidement être champion de France, et à la fin il a dit 'l'OM redeviendra champion'. Il n'a pas dit de quoi, mais je pense qu'il pensait aussi à la Ligue des champions. Pourquoi pas ? Dans sept ou huit, on peut le redevenir si on a un investisseur qui met de la monnaie, si il met un président cohérent à la tête du club, pas un comique".

L'homme reconnaissable à sa verve autant qu'à sa longue chevelure voit un signe fort : "Il était président des Dodgers avant, moi j'étais un ancien Dodger (club de supporter marseillais, ndlr), on est de la famille quoi". René Malleville espère que "l'Américain fera un petit plus que la Russe" pour son club. Il ne croît pas une seconde à un nouvel épisode Kachkar. "Ah non. Non, non, non, non. On est loin, loin, loin d'une telle déconvenue je pense. Pour moi, c'est du sérieux. À partir du moment où je vois Margarita, le maire Gaudin et le nouveau repreneur à côté... Ou alors c'est des truffes tous les trois. Non, non, c'est pas possible". Il en est même "persuadé" : dès les prochains matches, "les supporters vont revenir" au stade Vélodrome.



Cela faisait si longtemps qu'il attendait ce moment que René Malleville n'a aucunement l'intention de se "plaindre de quoi que ce soit en me posant des questions. Je ne m'en pose pas". D'autres fans partagent ce sentiment et rêvent aussi de retrouver au plus vite une "équipe compétitive" qui puisse rejouer les premiers rôles en championnat (champion de France en 2010, Marseille a terminé à la 13e place la saison dernière en L1), "rattraper Paris" et briller à nouveau sur la scène continentale.



D'autres, toutefois, sont beaucoup moins enthousiastes. Certains attendent de voir, d'autres sont plus méfiants, voire inquiets, comme Arnaud. "J'ai remarqué, certainement comme des milliers de personnes, que ce type avait coulé son ancien club de baseball. Ce n'est vraisemblablement pas un charlatan, mais on n'a aucune garantie quant à sa capacité d'assainir les finances de façon pérenne et sur le long terme. Évidemment ça suscite, non pas pas du scepticisme, mais une certaine dose d'inquiétude quant à l'avenir financier du club". Un nom et un visage sont apparus. Mais tous les doutes autour de cet OM sont d'être levés.